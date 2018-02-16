Правительство России после выборов: Кто уйдет, а кто сохранит свои посты?

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Уже сейчас действующие чиновники, которые хотели бы сохранить свои кресла и влияние, пытаются "засветиться" и доказать свою полезность

Читайте также 13:16 - 09 Февраля Политика правительства и ЦБ направлена на разрушение промышленности страны. Есть ли выход из кризиса? Ситуация в российской промышленности, в которой на протяжении шести последних месяцев наблюдается падение производства, вызывает серьезное беспокойство

Предвыборная кампания вступила в свою решающую стадию. Если вы подумали, что я о выборах президента России - это большое заблуждение. Ведь ни у кого нет сомнений, что нынешний глава государства одержит абсолютную, убедительную победу 18 марта. Речь о другом – о "предвыборной" кампании среди нынешних и потенциальных претендентов на посты в будущем Кабинете министров. Уже сейчас действующие чиновники, которые хотели бы сохранить свои кресла и влияние, пытаются "засветиться" и доказать свою полезность.

О том, что идет "борьба бульдогов под ковром", говорит тот факт, что впервые нынешний глава Кабмина господин Медведев нетривиально намекнул на то, что только сохранение нынешнего состава правительства позволит сохранить "предсказуемость политики". Эти слова он произнес на закрытой встрече с представителями отечественного бизнеса в рамках проходящего в эти дни в Сочи Российского инвестиционного форума. Несмотря на конфиденциальный характер общения, ее непосредственные участники сообщили некоторые подробности. Так, стало известно, что на поднятый главой РСПП Александром Шохиным вопрос о предсказуемости макроэкономической политики в стране, премьер Д.Медведев ответил, что

если правительство и парламент сохранятся в нынешнем составе в течение следующих пяти лет, то предсказуемость можно будет гарантировать".

Этими словами господин Медведев подчеркнул свое намерение сохранить за собой премьерское кресло и увязал данный постулат с "предсказуемостью" дальнейшей политики. Более того, он увязывает стабилизацию интеллектуального скудоумия, которым блистало правительство все последние годы в части социально-экономического развития России, с сохранением нынешнего министерства и парламентского статус-кво.

Желание и заявка обозначены. Но так ли уверен господин Медведев в том, что сможет сохранить пост главы правительства, а заодно и обеспечить дальнейшее трудоустройство своим товарищам по Кабмину?

Наши источники утверждают, что президент не принял окончательного решения по будущему составу Правительства и его главы. Осведомленные эксперты оценивают шансы сохранения за Д.Медведевым премьерского кресла, как 50 на 50. Особых достижений у нынешнего главы Кабмина нет. Более того, по нему были нанесены жесткие имиджевые удары (так называемые расследования внесистемной оппозиции), но он остается компромиссной фигурой для многих влиятельных групп и группировок во власти. Да, технический, номинальный, но необходимый премьер для равного удаления властных элит. Вместе с тем, сохранение господином Медведевым его кресла несет в себе и серьезные риски в части его восприятия со стороны обычных граждан. Чиновник, который прославился фразами: "денег нет, но вы держитесь", "если мало зарабатываете, будучи учителями и врачами, тогда идите в бизнес" и т.д. не воспринимается простым народом. Более того, любовь премьера к смартфонам и селфи уже стало притчей во языцех.

Д. Медведев. Фото: www.globallookpress.com

Очевидно, что окончательное решение исключительно за президентом России. На стороне Медведева его "номинальный" статус, позволяющий сохранить равноудаленность элитных противоборствующих групп. В плюс ему также можно зачесть, пусть и формально, лидерство в партии "Единая Россия", которая имеет абсолютное большинство в российском парламенте. Данный факт невозможно сбросить со счетов, но… Общий имидж политика-"аутсайдера" работает против сохранения Д.Медведева на премьерском посту.

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Есть ли политики высшего звена, которые могли бы его заменить? Ответ, безусловно, положительный. Среди явных фаворитов называются имена А.Вайно (глава администрации президента), С.Чемезова (глава "Ростеха"), Т.Голиковой (глава Счетной палаты России), Д.Мантурова (глава Минпромторга) и даже М.Орешкина (министр экономического развития). В "шорт-лист" попали и другие крупные политические и бизнес-игроки. Источники допускают возможное возвращение И.Сечина (глава "Роснефти") в Кабинет министров, если на то будет прямое указание главы государства. Не исключено "обратное катапультирование" Г.Грефа (глава Сбербанка) в одно из вице-премьерских кресел финансово-экономического блока будущего Кабмина.

Претендентов, желающих оказаться при госпостах, равно, как и тех, кто к этому не стремится (Греф, Костин и др), огромное множество. В их лояльности сомнений нет, но есть существенные сомнения в их эффективности. Данный аспект возникает из анализа работы нынешнего состава правительства. За минувшие годы, особенно министры и вице-премьеры, отвечающие за экономику и финансы, не проявили своих бойцовских качеств. Не смогли организовать государственный процесс по выходу экономики из кризиса, в котором она оказалась, начиная с 2014 года (реперная точка падения ВВП и реальных доходов населения страны). Более того, бывший министр экономического развития А.Улюкаев оказался в местах не столь отдаленных, после получения взятки за положительное заключение по сделке с "Башнефтью".

Фото: www.globallookpress.com

Первый вице-премьер И.Шувалов "прославился" своим заключением по невозможности принудительной деофшоризации крупнейшего бизнеса России. Хотя еще в 2012 году президент дал четкие, жесткие указания по реализации данной концепции. Неоднозначно во власти воспринимают и особую любовь господина Шувалова к роскоши, "арендованной" недвижимости в Лондоне, Швейцарии и т.д., поездкам его жены на частном самолете с личными собачками на международные выставки, где, по ее словам, "они (собаки Шувалова) защищали честь России". Наши источники отмечают, что шансы Шувалова войти в новый Кабинет министров минимальные. Как и у другого вице-премьера А.Дворковича, которому глава государства публично заявил, что он "устал и пора его (Дворковича) освободить от высокой нагрузки". Этот чиновник является прямой креатурой Д.Медведева, поэтому его шансы, конечно, будут зависеть от дальнейшей судьбы нынешнего премьера, но наблюдатели сходятся во мнении, что Дворкович не способен управлять процессами на государственном уровне.

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Может ли покинуть Кабмин нынешний "главный бухгалтер" России Антон Силуанов? Вероятность высока, но не абсолютна. Господин Силуанов – "человек Кудрина", и его судьба имеет прямую корреляцию с ответом на вопрос, какая программа развития экономики будет взята за основу. Если "кудриномика" сохранит свои позиции (бездефицитный бюджет, рост резервов и т.д.), то А.Силуанов останется на посту министра финансов. Если же ставка будет сделана на промышленное, технологическое развитие, на запуск новых крупных инфраструктурных проектов, то кресло "главбуха" сменит своего хозяина. И здесь на первый план выходит кандидатура Татьяны Голиковой, нынешней главы Счетной палаты. Сейчас по факту она единственный высокопоставленный чиновник, который в "деликатном режиме" жестко критикует проводимую правительством и ЦБ политику. Более того, она указывает и на обман, например, в части роста (рапорты Кабмина), а на самом деле падения (заключение Счетной палаты) реально распологаемых доходов. Госпожа Голикова – профессионал, который может быть удобен практически для всех противоборствующих властных группировок. Кстати, она начинала свое восхождение на политический Олимп как раз в Минфине, что может также стать положительным фактором для ее назначения.

Фото: www.globallookpress.com

По нашим источникам, единственный министр финансово-экономического блока правительства, который может не беспокоиться за свою дальнейшую карьеру, – нынешний глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который с высокой долей вероятности сохранит свой пост. Причина: МЭР сейчас разрабатывает масштабные проекты по перезапуску отечественной экономики. Речь идет о проектах, в которые будут направлены триллионы рублей из государственного бюджета при стимулировании инвестиций и со стороны бизнеса. "Коней на переправе не меняют", а это значит, что при качественном исполнении поставленных президентом задач, господин Орешкин сохранит свой пост.

Нынешнее правительство, конечно, попытается сохранить статус-кво, отсюда и заявления премьера о "предсказуемости политики в ближайшие пять лет, если нынешние министры и парламент останутся, но, и это главное, именно правительство несет всю степень ответственности за провал социально-экономического развития страны. За обрушение промпроизводства и доходов российских семей. В коридорах власти, не под камеры, уже есть осознание того факта, что страна потеряла в последние три года те возможности в своем поступательном развитии, которые имелись и имеются. И вина лежит на нынешнем Кабинете министров, который, скорее, обслуживает интересы глобальных и отечественных олигархов, чем действует в интересах страны, ее экономики и населения.

Пронько Юрий