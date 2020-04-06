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Правительство России пообещало защитить от банкротства две категории компаний-должников
06 апреля 2020, 16:35 • 86 • Политика
В кабмине России пообещали защитить на полгода от банкротства две категории компаний-должников. Условия были опубликованы на сайте правительства.
Правительство России приняло решение ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении ряда компаний. Об этом говорится на официальном портале кабинета министров.
Инициатива сроком на полгода начнет действовать с 1 апреля. Кредиторы не смогут подать заявление о банкротстве в отношении двух категорий должников: организаций и индивидуальных предпринимателей, которые сильно пострадали от коронавирусной инфекции COVID-2019; организаций, которые включены в список системообразующих и стратегических предприятий.
Отметим, что 1 апреля кабмин предложил ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса.
Ранее в Центробанке сообщили, что гражданам-заёмщикам придётся платить по кредитам в срок, несмотря на то что до 30 апреля в России объявили нерабочие дни. Регулятор пояснил, что обязательства должны исполняться в сроки, указанные в договоре.
При этом ЦБ просит финансово-кредитные организации учитывать возможности заёмщиков. Речь идёт о дистанционных платежах или доступе к оплате в офисе в случае необходимости.
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