Правительство России пообещало защитить от банкротства две категории компаний-должников

Правительство России приняло решение ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении ряда компаний. Об этом говорится на официальном портале кабинета министров.

Инициатива сроком на полгода начнет действовать с 1 апреля. Кредиторы не смогут подать заявление о банкротстве в отношении двух категорий должников: организаций и индивидуальных предпринимателей, которые сильно пострадали от коронавирусной инфекции COVID-2019; организаций, которые включены в список системообразующих и стратегических предприятий.

Отметим, что 1 апреля кабмин предложил ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса.

Ранее в Центробанке сообщили, что гражданам-заёмщикам придётся платить по кредитам в срок, несмотря на то что до 30 апреля в России объявили нерабочие дни. Регулятор пояснил, что обязательства должны исполняться в сроки, указанные в договоре.

При этом ЦБ просит финансово-кредитные организации учитывать возможности заёмщиков. Речь идёт о дистанционных платежах или доступе к оплате в офисе в случае необходимости.