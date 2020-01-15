Правительство России подало в отставку

Премьер-министра России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку.

Такое заявление глава российского кабмина сделал после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Правительство России уходит в отставку: прямая трансляция.Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку

Медведев обратил внимание на слова главы государства об изменении Конституции. По словам премьера, когда эти поправки будут приняты, «а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения», они внесут существенные изменения не только в основной закон страны, но и «в целый в баланс власти» исполнительной, законодательной, судебной.

«В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку», - заключил глава подавшего в отставку кабмина

В свою очередь глава государства заявил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства.

Напомним, в ходе послания Федеральному глава государства заявил о необходимости внести изменения в Конституцию и запретить чиновникам, депутатам, министрам и судьям иметь иностранное гражданство. Многие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщили о готовности организовать голосование по вопросам поправок в основной закон Российской Федерации.

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министра России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники