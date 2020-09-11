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Правительство России переименовало Минкомсвязь в Минцифры

11 сентября 2020, 20:20  •  43 • Политика
Правительство России изменило сокращенное наименование Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с Минкомсвязь на Минцифры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 11 сентября на сайте кабмина.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Кроме того, документ закрепил полномочия ведомства в области государственного регулирования работы удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон и контроля за соблюдением ими закона «Об электронной подписи».
Также ведомство, по согласованию с ФСБ, определяет формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми средствами электронной подписи. Кроме того, министерство получило право устанавливать перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя — физлица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных технологий путем предоставления сведений из ЕСИА.

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