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Правительство России одобрило выход из ДОН
17 июня 2021, 04:25 • 17 • Политика
Правительство одобрило выход страны из Договора по открытому небу (ДОН). Ранее с такой инициативой выступило Министерство иностранных дел России.
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение кабинета министров. В нём сказано об одобрении выхода из ДОН.
"Принять предложение МИД России <…> о выходе Российской Федерации из группы государств - участников Договора по открытому небу", - говорится в документе.
Отмечается, что предложение дипведомства согласовано с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности, Службой внешней разведки, а также с Министерством промышленности и торговли.
На МИД России кабмин возложил обязанность сообщить о выходе из ДОН Белоруссии, а также другим странам - участницам соглашения. Решение правительства также означает окончание соглашения между Москвой и Минском о сотрудничестве в рамках Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу подписан 24 мая 1992 года в Хельсинки. Его участниками являются 35 государств. 19 мая 2021 года в Госдуме единогласно проголосовали за выход из ДОН, 2 июня такие же результаты голосования оказались и в Совете Федерации. 7 июня соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
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