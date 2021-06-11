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Правительство России денонсировало меморандум с США по «открытой суше»

11 июня 2021, 04:25  •  137 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 10 июня, подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США «О понимании в отношении открытой суши».
Согласно данному документу, дипломатические сотрудники обязуются уведомлять о дальних поездках по стране пребывания.
«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», — говорится в постановлении правительства.
Министерству иностранных дел России поручено уведомить США о соответствующем решении.
О подготовке Москвой распоряжения о денонсации двустороннего меморандума с Вашингтоном по «открытой суше» заявил 2 июня замглавы МИД России Сергей Рябков.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничения затронули 32 юридических и физических лица из России, которые, как утверждает администрация американского президента, «осуществляли попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства».
Также в США заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
16 апреля Россия ввела контрмеры в ответ на санкции США. Тогда же был опубликован перечень шагов, предпринятых российской стороной. В числе ответных мер МИД России объявил о высылке нескольких американских дипломатов, также отмечалось о планах по прекращению меморандума об «открытой суше» в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории России.
Меморандум был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 года, он регулировал поездки дипломатов по стране пребывания. Отдельные сотрудники ведомств должны были уведомлять власти страны, где они находятся, о том, что выезжают на 25-мильный радиус от столицы или города, в котором находится генеральное консульство, пишет «Газета.ру».
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