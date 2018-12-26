Правительство РМ собралось принуждать Приднестровье к статусу в составе Молдовы

Президенты Молдовы и ПМР говорят о совместной работе, а в Кишинёве готовят ультиматум Тирасполю

Завершающие недели 2018 года принесли новости Приднестровской Молдавской Республике: во-первых, из Кишинёва прозвучал сигнал Тирасполю о том, что в 2019 году правительство РМ будет решать экономические и гуманитарные проблемы сближения с непризнанной республикой только вкупе с определением её статуса; во-вторых, в Бендерах президенты Игорь Додон и Вадим Красносельский подвели итоги года уходящего и поговорили о будущем.

Вадим Красносельский и Игорь Додон в Бендерах (ПМР)

Из принятого в начале года пакета мер из восьми пунктов нереализованными на сегодняшний день остаются всего два – закрытие политически мотивированных уголовных дел и свобода передвижения граждан, работа по которым продолжается.

Как сказал Игорь Додон, «все принятые решения были направлены, прежде всего, на защиту интересов простых людей и экономических агентов с обоих берегов Днестра».

«Это то, что касается и транспорта, и школ, и дипломов, и так далее. Хочу отметить, что за два года, которые прошли с нашей первой встречи, результаты есть, и они положительные. И это почувствовали жители и правого, и левого берегов Днестра», – подчеркнул президент Молдовы.

За несколько дней до встречи в Бендерах Додон подписал принятый парламентом закон «О восстановлении мобильной связи с левым берегом Днестра», который ждали давно по обе стороны границы.

«Подтвердили важность сохранения ныне действующей миротворческой операции как фактора поддержания стабильности и спокойствия в зоне безопасности. При этом отметили, что в текущем году были определённые вызовы в данном направлении, но совместными усилиями их удалось преодолеть без каких-либо серьёзных осложнений, в том числе благодаря тому, что жители обоих берегов поддерживают шаги по укреплению мира и стабильности в нашей стране», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

На этой встрече поднимался вопрос о статусе Приднестровья, – соответствующий закон был принят парламентом Молдовы в одностороннем порядке ещё в 2005 году. Он предоставлял ПМР статус «особого автономно-территориального образования, являющегося неотъемлемой составной частью Молдовы» и предусматривал «вывод из региона российских войск и миротворцев до конца 2006 года». В то время документ называли промежуточным, поскольку далее планировалась «демократизация» Приднестровья по предложению президента Украины Виктора Ющенко. Однако в самой ПМР это отрицали: бывший глава непризнанной республики Игорь Смирнов заявлял, что «опрометчиво принятый молдавский закон о статусе Приднестровья похоронил план Ющенко».

На встрече в Бендерах лидер ПМР сказал, что хотел бы «услышать мнение молдавского руководства относительно данного закона». Ранее он настаивал на том, что приднестровский диалог с Кишинёвом будет развиваться исключительно в гуманитарной и экономической плоскостях, а ПМР будет и дальше добиваться полной независимости и международного признания.

По словам Игоря Додона, решение приднестровского вопроса является для него «одним из приоритетных на посту президента», при этом будущее ПМР он видит в составе Молдовы.

«Провели очень обстоятельный диалог о перспективах развития программы мер по укреплению доверия. Высказали общую позицию в отношении целесообразности в ближайшей перспективе созвать заседание в переговорном формате «5+2», которое способствовало бы дальнейшему наращиванию потенциала для сближения позиций всех участников переговоров по укреплению доверия между сторонами и разрешения ещё существующих проблем», – оценил результаты переговоров с властями Приднестровья Игорь Додон.

«Можно подписать всё, что угодно, главное – заставить механизм работать, и сделать каждую договорённость нормой жизни. Я рад, что проведена большая работа. Вся она была направлена на практическую реализацию. Если 2017 год был годом достижения договорённостей, то 2018 год был годом их реализации. Но есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Я убеждён в том, что благодаря совместной работе у нас всё получится», – сказал прессе президент ПМР Вадим Красносельский.

В то время, когда в Бендерах встречались президенты республик, вице-премьер по реинтеграции Молдовы Кристина Лесник заявила, что с 2019 года все вопросы в переговорах между Кишинёвом и Тирасполем будут рассматриваться не по пакетам, а комплексно. Это значит, что вопрос статуса Приднестровской Молдавской Республики действующая власть планирует решать вместе с гуманитарными и экономическими вопросами.

«Эта позиция получила поддержку и одобрение на последнем заседании министров ОБСЕ в Милане. Новая формула будет предложена Приднестровью без какого-либо согласования», –сообщила Кристина Лесник. Иначе говоря, Кишинёв больше не собирается рассматривать вопросы сближения с Тирасполем в отрыве от определения статуса ПМР. Фактически это заявка на срыв переговоров как таковых. Причём, переговоры эти были успешными, в отличие, например, от украинских: мирным путём удавалось находить решения, жизненно важные для жителей территорий по обе стороны Днестра. Да и никаких военных действий в Молдове нет уже без малого 27 лет.

Теперь же в молдавском правительстве прямо заявляют, что будут принуждать Приднестровье к статусу в составе Молдовы с помощью политического ультиматума, нацеленного, в первую очередь, на вывод Оперативной группы российских войск, размещённой в Приднестровье.