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Правительство РФ утвердило новые правила причисления сведений к гостайне

03 ноября 2021, 02:20  •  64 • Политика
Правительство России утвердило новую редакцию правил причисления сведений, составляющих государственную тайну, к различным категориям секретности. Соответствующее постановление во вторник, 2 ноября, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Новая редакция не предполагает существенных изменений в правилах отнесения сведений к секретным, совершенно секретным и сведениям особой важности по сравнению с предыдущим документом.
Теперь из документа исключили пункт об организации разработки перечня руководителями «Росатома» и «Роскосмоса», а также об их персональной ответственности за соответствующие решения.
Кроме того, предыдущая редакция включала порядок составления списков сведений различными госорганами и госкорпорациями, тогда как в обновленном документе остались лишь основания причисления данных к секретным, совершенно секретным и особой важности.
В документе указано, что к сведениям особой важности относится информация в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которой потенциально может нанести ущерб интересам России.
К категории совершенно секретных сведений относятся данные из указанных областей, распространение которых может нанести ущерб «интересам государственного органа или отрасли экономики Российской Федерации».
К секретным сведениям должны быть причислены все иные сведения, составляющие государственную тайну, распространение которых нанесет ущерб интересам предприятий, учреждений или организаций в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной или оперативно-разыскной области деятельности.
30 сентября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) утвердила приказ, в соответствии с которым при передаче сведений об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической, оперативной обстановки, финансовом обеспечении войск и отечественной космической программе лица могут признать иноагентами.
Документ был разработан в июле этого года. Сведения в нем делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-технические, не содержащие гостайну. Полный список включает 60 пунктов.
Также в июле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение в области обороны понятия служебной тайны. Изменения вносятся в федеральный закон «Об обороне».
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