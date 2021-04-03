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Правительство РФ утвердило госпрограмму развития Арктики

03 апреля 2021, 02:55  •  25 • Политика
Правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России. Соответствующее постановление от 30 марта опубликовано 2 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Срок реализации программы — 2021–2024 годы. На ее реализацию выделят 19,5 млрд рублей.
В цели госпрограммы входит ускорение экономического развития входящих в состав Арктической зоны России территорий, увеличение их вклада в экономический рост государства, а также обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона.
25 марта заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости проработать меры защиты Арктики от техногенных катастроф. Он указал на то, что планы по развитию Арктической зоны РФ связаны с освоением углеводородных ресурсов, а также с созданием новых промышленных объектов и транспортных коридоров. По словам Медведева, это может нанести ущерб природе региона и здоровью местных жителей.
10 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил в течение месяца подготовить единый план развития Арктики.
25 февраля сообщалось, что РФ выступает за возобновление контактов глав генеральных штабов при арктических государствах. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Арктика является одной из тем, по которым Москва и Вашингтон могут вести диалог.
1 февраля стало известно, что правительство России на поддержку инвестиционных проектов в Арктике выделит свыше 214 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что кабмин согласовал перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться господдержка.

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