Правительство РФ утвердило генсхемы развития газовой и нефтяной отраслей

Правительство России утвердило генеральные схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 15 мая.

«Одобрить проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2035 года», — говорится в публикации.

В правительстве указали, что целью разработки этой генсхемы является определение экономически обоснованных направлений развития нефтяной отрасли.

В документе конкретизируется целевое видение перспективного развития нефтяной отрасли страны, которое было заложено в энергетической стратегии РФ до 2035 года. Она была утверждена правительством летом 2020 года.

«Одобрить проект генеральной схемы развития газовой отрасли Российской Федерации на период до 2035 года», — следует из продолжения сообщения кабмина.

Целью разработки генсхемы в правительстве указали определение экономически обоснованных направлений развития газовой отрасли для обеспечения надежного газоснабжения не только уже существующих, но и перспективных потребителей.

Кроме того, схема была разработана для выполнения обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным контрактам на поставку газа. Также среди целей ее создания фигурирует реализация мероприятий по расширению новых экономически эффективных поставок газа на внешний рынок.

«В схеме конкретизируется целевое видение перспективного развития газовой отрасли Российской Федерации, заложенное в энергетической стратегии на период до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года №1523-р», — говорится в документе.

Отмечается, что данные решения были приняты кабмином на заседании 13 апреля.

Ранее, в мае, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов страны. Документ принят по поручению президента России Владимира Путина. Предполагается, что большая часть мероприятий будет реализована в 2021–2022 годах.

Комментируя документ, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дорожная карта даст возможность провести ускоренную догазификацию до 2023 года.

Согласно плану, как отметил он, будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка. Кроме того, заработает единое окно для подключения, будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.