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Правительство РФ установило размер прожиточного минимума на 2021 год
10 января 2021, 08:40 • 46 • Политика
Размер прожиточного минимума в России на 2021 год составит 11 653 рубля. Об этом в субботу, 9 января, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Как уточняется, соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2021 год», — отметили в сообщении на официальном сайте правительства.
Так, прожиточный минимум на душу населения будет равен 11 653 рублям. Для трудоспособного населения он будет составлять 12 792 рубля, для детей — 11 303 рубля, а для пенсионеров — 10 022 рубля.
В кабмине подчеркнули, что с 2021 года размер прожиточного минимума утверждается сразу на год, а не на квартал. Ранее сумма рассчитывалась на основе стоимости продуктов, которые были включены в потребительскую корзину, теперь же она зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
С нового года был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составил 12 792 рубля.
23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать.
В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году. Она отмечала, что это затронет 3,9 млн россиян.
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