Правительство РФ приступает к формированию единой вертикали исполнения ФАИП

Создание централизованной вертикали в области государственного строительства власти решили начать с Минстроя — уже с 1 октября в ведомстве объединят функции единого заказчика объектов инфраструктуры для ряда ведомств. В итоге формирование механизма единого заказчика, согласно позиции правительства, повысит эффективность реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), реализация которой не раз вызывала нарекания.

Централизованный поток госзаказа в сфере строительства будет запущен на базе Минстроя. Об этом сказано в ранее опубликованном распоряжении правительства, а с 1 октября в его ведение будут переведены 6 учреждений, на которых ранее были возложены функции застройщиков для Минспорта, Минобрнауки, Министерства культуры и Минздрава РФ. В пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина поясняют, что объединение в Минстрое функций госзаказчика обеспечит более эффективное управление строительными процессами по созданию инфраструктуры и поспособствует повышению качества самих проектов, а также сократит сроки строек и будет нацелено на недопущение появления недостроев, пишет «Коммерсант».

Откуда ветер дует?

На сегодняшний день в роли заказчиков федеральных строек в рамках ФАИП выступают многие организации, находящиеся в ведении министерств, агентств и служб.

Идею создания единого госзаказчика в строительстве сложно назвать новой — ещё в 2014 году в рамках обращения к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о внедрении такого механизма. На тот момент Минстроем было предложено сконцентрировать круг данных полномочий в специально образованной структуре — «Роскапстрое» (его учредили в 2016 году на базе Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКХ — сегодня деятельность структуры связана с осуществлением строительного контроля, оценкой квалификации и допобразованием. Помимо этого, выполняется функция технического заказчика). Спустя некоторое время в Минстрое предлагали «обкатать» механизм единого заказчика в рамках ряда пилотных проектов.

Причиной задуматься над возрождением этой идеи послужила необходимость в хоть каком-то решении хронических проблем при исполнении федеральной адресной инвестпрограммы (ФАИП, формально выполняет объединяющую функцию бюджетных расходов на госстройки). Однако после многих попыток выправить ситуацию посредством упрощения администрирования самой программы темпы её реализации продолжали подвергаться критике. Так, в марте при подведении итогов реализации ФАИП в 2019 году, Михаил Мишустин, занимающий пост российского премьера, заявил о том, что расходование ранее предусмотренных на её реализацию средств происходит «недопустимо медленно». Согласно данным Минэкономики РФ, в прошлом году из установленных 777,3 млрд рублей на реализацию ФАИП удалось освоить лишь 480,1 млрд рублей (это 63%), а из тех 89 объектов, которые подлежат вводу, в указанные сроки работы были завершены на 67 сооружениях (75,3%).

Чего ждать стройкам?

Согласно данным Счетной палаты, итоги 2019 года стали худшими за последние 16 лет с позиции эффективности расходования средств в рамках ФАИП.

В связи с этим Мишустин распорядился проработать вопрос по созданию «чёткой вертикали» управления госстройками, организовав объединение «компетенций госзаказа в гражданском строительстве на основе двух-трех ведомств». Как ранее сообщал «Коммерсант» со ссылкой на комментарий Минстроя, есть вероятность, что функциями единого госзаказчика наделят несколько ведомств.

Стоит отметить, что консолидация полномочий заказчика в узкоспециализированном ведомстве ложится в единую логику правительства: параллельно для более полного погружения ФАИП и федеральных целевых программ в электронный бюджет Минэкономики планирует провести работу по созданию единой информационной системы работы с инвестиционными проектами. В роли главного идеолога всей консолидации полномочий выступил Минфин, запустивший передачу функции ведомства по осуществлению закупочных мероприятий Федеральному казначейству. В планах передать этому же ведомству бухгалтерские функции федеральных министерств и бюджетные трансакции, находящиеся в их интересах. СМИ сообщали, что в Минфине задумались о необходимости создания такой же концентрации функций при выполнении нацпроектов, которые будут курироваться в едином центре. В ведомстве уточнили, что при отсутствии такой системы ответственность за их эффективность достаточно размыта.