Правительство РФ и Совфед полностью перейдут на электронный обмен документами

Аппараты правительства России и Совета Федерации полностью перейдут на электронный документооборот в 2021 году. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и глава аппарата Совета Федерации Геннадий Голов 23 декабря утвердили перечень видов документов, обмен которыми будет проходить в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного документооборота», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря этому более 65% всего документооборота между аппаратами правительства и Совфеда полностью переводится в электронный вид. В следующем году работу над этим продолжат.

В первом квартале в аппарате Совета Федерации планируется аттестация системы электронного документооборота. Это позволит перейти на электронный обмен, в том числе документами с ограничительной пометкой «Для служебного пользования».

«Таким образом, весь документооборот между аппаратом правительства и аппаратом верхней палаты парламента будет переведен в электронный вид», — подчеркнули в пресс-службе.

В октябре президент России Владимир Путин распорядился к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Ответственным за выполнение постановления является кабинет министров России.

10 июня в ходе совещания по развитию IT Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.