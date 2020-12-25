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Правительство РФ и Совфед полностью перейдут на электронный обмен документами
25 декабря 2020, 14:05 • 73 • Политика
Аппараты правительства России и Совета Федерации полностью перейдут на электронный документооборот в 2021 году. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и глава аппарата Совета Федерации Геннадий Голов 23 декабря утвердили перечень видов документов, обмен которыми будет проходить в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного документооборота», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что благодаря этому более 65% всего документооборота между аппаратами правительства и Совфеда полностью переводится в электронный вид. В следующем году работу над этим продолжат.
В первом квартале в аппарате Совета Федерации планируется аттестация системы электронного документооборота. Это позволит перейти на электронный обмен, в том числе документами с ограничительной пометкой «Для служебного пользования».
«Таким образом, весь документооборот между аппаратом правительства и аппаратом верхней палаты парламента будет переведен в электронный вид», — подчеркнули в пресс-службе.
В октябре президент России Владимир Путин распорядился к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Ответственным за выполнение постановления является кабинет министров России.
10 июня в ходе совещания по развитию IT Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.
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