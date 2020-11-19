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Правительство рекомендовало Полубояринова на пост главы «Аэрофлота»

19 ноября 2020, 04:30  •  82 • Политика
Правительство России рекомендовало председателя совета директоров «Аэрофлота» Михаила Полубояринова на пост главы этой компании. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров в среду, 18 ноября.
«Директива для представителей государства (оно владеет 51,17% акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером Андреем Белоусовым и будет направлена в «Аэрофлот» в ближайшее время. Согласно этому документу на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру», — приводит «Интерфакс» слова сообщения пресс-службы.
Кроме того, правительство предписало «Ааэрофлоту» поддержать кандидатуру Виталия Савельева на пост председателя совета директоров.
«Еще одна директива правительства предписывает поддержать его кандидатуру на пост председателя совета директоров авиакомпании», — сказали в пресс-службе правительства.
Савельев, руководивший «Аэрофлотом» более 10 лет, возглавил Минтранс 10 ноября. Его назначение одобрила Госдума и утвердил президент России Владимир Путин. Полномочия Савельева на посту главы «Аэрофлота» должны быть досрочно прекращены.
Врио гендиректора «Аэрофлота» назначили 11 ноября Андрея Чиханчина, заместителя генерального директора по коммерции и финансам авиакомпании.
Полубояринов стал председателем совдира этого авиаперевозчика в августе 2017 года. До этого он являлся первым зампредом Внешэкономбанка (ВЭБ).

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