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Правительство расширило территорию морского порта Владивосток

28 ноября 2020, 14:00  •  55 • Политика
В границы морского порта Владивосток войдут дополнительные земельные участки и часть акватории. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства в субботу, 28 ноября.
На новой территории планируется построить морской терминал для перевалки угля мощностью 20 млн т в год. «В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий», — отметили в Кабмине.
Данная инициатива предусмотрена в рамках программы развития угольной промышленности, которую правительство утвердило в 2020 году. Ее реализация позволит к 2035 году нарастить угледобычу до 485 млн т по консервативному сценарию, до 668 млн т — по оптимистичному сценарию. Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн т соответственно.
2 октября стало известно, что во Владивостоке запустили первую в регионе пилотную зону 5G. Пилотная зона будет использоваться в исследовательских целях и позволит ученым и разработчикам реализовывать научные проекты вуза, тестировать решения в области VR- и AR-технологий, беспилотного транспорта и робототехники.

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