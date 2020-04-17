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Правительство расширило список граждан с правом пересекать госграницу

17 апреля 2020, 03:10  •  245 • Политика
Правительство РФ расширило перечень лиц, которым можно пересекать госграницу в условиях пандемии коронавируса. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, 16 апреля опубликовано на портале правовой информации.
Первое распоряжение о мерах по предотвращению распространения коронавируса и ограничении перемещения через пункты пропуска на границе предполагало исключения для дипломатов, транзитных пассажиров, направляющихся в Калининград, а также россиян, выезжающих за рубеж на похороны родственников.
Также при предоставлении необходимой информации допускался выезд граждан, постоянно проживающих на территории ЛНР и ДНР.
Новым распоряжением в список добавлены военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, а также экипажи морских судов, следующие на смену коллегам в зарубежные порты.
30 марта Россия полностью закрыла сухопутную государственную границу. Движение через все пункты пропуска ограничили ради снижения распространения коронавируса.
С 4 апреля РФ полностью остановила международное авиасообщение, а затем и железнодорожное.
По состоянию на 16 апреля в стране выявлены 27 983 случаев заражения коронавирусом, умерли 232 пациента, 2304 человека выздоровели.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе

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