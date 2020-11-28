Правительство расширило полномочия Ростуризма

Правительство утвердило постановление, которое значительно расширяет полномочия Ростуризма. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, был опубликован на официальном портале правительства.

Отмечается, что постановление было подготовлено на основании указа президента страны Владимира Путина от 5 июня 2020 года «О совершенствовании государственного регулирования в сфере туризма и туристской деятельности», которым агентство было выведено из подчинения Минэкономразвития и передано в прямое подчинение кабмина.

Согласно документу, теперь Ростуризм участвует в разработке и реализации госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере туризма, а также координирует реализацию приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности в стране.

Также ведомство будет осуществлять функции государственного надзора за деятельностью туроператоров и их объединений в сфере выездного туризма. Ранее этим занимались в Минэкономразвития.

«Ростуризм является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции <…> по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, в установленной сфере деятельности, а также правоприменительные функции в сфере туризма, туристской деятельности», — следует из документа.

Кроме того, документ возложил на агентство контроль за деятельностью аккредитованных организаций, которые классифицирует гостиницы, горнолыжные трассы, пляжи с учетом требований порядка аккредитации таких организаций.

Ведомство, вместе с прочим, будет определять основные тенденции и прогнозы развития туристской отрасли на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. К новым функциям ведомства также добавились мониторинг и анализ реализации государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности, пишет «Интерфакс».

18 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России закон о туристическом сборе, позволяющий регионам его применять. Как отметила сенатор, речь идет о 50 рублях в сутки с человека. Средства позволят сохранить памятники истории, архитектуры, будут направлены на создание туристической инфраструктуры.

За два дня до этого глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о создании национального проекта по развитию туризма в России. По ее словам, это не только даст возможность россиянам доступно и безопасно путешествовать по своей стране, но и поможет сформировать новую современную несырьевую отрасль экономики с миллионами рабочих мест.