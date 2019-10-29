Правительство раскритиковало проект о трате маткапитала на покупку машины

Правительство России выступило против инициативы депутатов разрешить гражданам приобретать автомобили за счет средств материнского капитала, поскольку машина «не решает проблем семей с детьми». Заключение было опубликовано на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности во вторник, 29 октября.

В документе сказано, что действующие направления использования капитала нацелены на решение основных проблем семей с детьми, таких как улучшение жилищных условий, получения образования ребенком (или детьми), приобретение услуг и товаров для детей-инвалидов.

Кабмин пришел к заключению, что автомобиль не решает жизненно важных проблем семей с детьми. Более того, эта инициатива «может привести к сокращению их поддержки по основным направлениям и, как следствие, ухудшению положения этих семей».

Инициаторы законопроекта предлагали решить вопрос целевого использования автомобиля для нужд семьи постановкой автомобиля на учет и регулярным техосмотром на протяжении трех лет.

Ранее во вторник на сайте Государственной думы была опубликована информация, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его коллеги направили на рассмотрение законопроект о возможности тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля.