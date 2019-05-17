Правительство Пушилина осваивает империю Тимофеева • 53 • Аналитика Империя «Минсдоха»

В марте 2015 года Президиум Совета Министров ДНР создал государственное предприятие «Рынки Донбасса», которое должно было централизованно контролировать розничную торговлю на соответствующих объектах. Новую структуру подчинили Министерству доходов и сборов, уже возглавляемому на тот момент печальном известным Тимофеевым по прозвищу Ташкент. В итоге «Минсдох» не только начал стричь купоны с торговцев, но и подмял под себя вообще все рынки. В том числе те, у которых были вполне законные собственники. К началу 2018 года рыночная империя расширилась уже до 114 объектов – настоящий Клондайк, с которого можно было недурно обогащаться, не только получая маржу с торговцев, но и назначая «правильных» руководителей, которые играючи расправлялись с конкурентами.









Причем все попытки владельцев рынков добиться справедливости и получить хотя бы какие-то отступные натыкались на бодрый ответ со стороны людей Ташкента, порой даже с применением угроз, насилия или репрессий.



Пикантности проблеме добавляло отсутствие нормального законодательства и судопроизводства в республике (по сей день отсутствуют некоторые разделы кодексов или же вместо них используются украинские аналоги). А еще больше тот факт, что, как это часто бывает с рынками, деятельность их порой осуществлялось не совсем законно, со множественными нарушениями. В некоторых случаях владельцы принадлежали к криминальным кругам (в значительной мере выдавленным за пределы ДНР в 2014) или бежали на Украину и управляли своим имуществом через доверенных лиц.



Новая власть – новые обещания

После воцарения в Донецке Дениса Пушилина и бегства Ташкента одним из первых обещаний новой власти было возвращение «отжатых» Тимофеевым рынков законным владельцам. Обещание было тем более своевременным, что законные собственники рынков, уставшие безрезультатно мыкаться по судам и терпеть обиды от «Минсдоха», тут же направили Пушилину челобитную. В начале их надежды на то, что новая власть поможет восстановить справедливость и вернуть им имущество, показались вполне оправданными. Глава ДНР сделал заявление, в котором всячески изругал несправедливую «национализацию» Александра Тимофеева и пообещал незамедлительно создать специальную комиссию, которая проведет тщательную проверку и вернет все незаконно экспроприированные рынки.



В итоге профильная комиссия начала расследование функционирования ГП «Рынки Донбасса», и наружу моментально полезли неприглядные подробности о тотальной коррупции, хищениях и т. д. В состав комиссии вошли не только депутаты Народного совета и представители силовых структур, но и сотрудники Министерства доходов и сборов. Неужели не странно было бы ожидать, что налоговики станут усердствовать в расследовании собственных «художеств» и преступлений своих предшественников?



Итог предсказуем

Разумеется, результат был нулевым. Грозная комиссия собиралась на протяжении нескольких месяцев, потом стала собираться реже, а затем и вовсе прекратила назначать заседания. Ни один рынок не был возвращен своему законному владельцу. В прессе не появилось ни одного громкого материала о результатах расследования и наказании виновных. По сути, весь процесс был спущен на тормозах.



Тем временем Министерство доходов и сборов, являющееся фактически монопольным владельцем ГП «Рынки Донбасса», продолжило усердно «обилечивать» торговцев. При этом сотрудники государственного предприятия уже при новой власти зарекомендовали себя как самые настоящие временщики – в инфраструктуру и ремонт подконтрольных им объектов не вкладывается ни копейки. Порой руководство рынков наплевательски относится к технике безопасности – например, в январе 2019 года в Макеевке руководство одного из рынков не удосужилось сбросить снег с крыши торгового ряда, что привело к обрушению конструкций.



Старые грабли

К сожалению, в очередной раз приходится констатировать, что новая власть (откровенно говоря, условно новая, так как слишком в ней много представителей предыдущего аппарата), вместо того чтобы усвоить печальные уроки предшественников и работать над исправлением их ошибок, занимается осваиванием все тех же схем плюс пытается организовать новые. Чего стоит, например, попытка навязать населению обязательные нотариальные услуги при оформлении российских паспортов!



Вполне вероятно, что решительное наступление на старые грабли закончится гарантированным ударом по лбу. Вопрос лишь в том, как именно он будет выглядеть. В лучшем случае речь будет идти об увольнении с последующей эвакуацией в Ростов или Крым. В худшем… Впрочем, не будем об этом. Время на исходе, но вместо последовательного выполнения поставленных сверху задач власти ДНР занимаются веселыми забавами: то исполняют песни под гитару, то обещают экспортировать в Крым молоко, то раз за разом запускают печи на Донецком металлургическом заводе. В общем, активность знакомая, результат предсказуем. В марте 2015 года Президиум Совета Министров ДНР создал государственное предприятие «Рынки Донбасса», которое должно было централизованно контролировать розничную торговлю на соответствующих объектах. Новую структуру подчинили Министерству доходов и сборов, уже возглавляемому на тот момент печальном известным Тимофеевым по прозвищу Ташкент. В итоге «Минсдох» не только начал стричь купоны с торговцев, но и подмял под себя вообще все рынки. В том числе те, у которых были вполне законные собственники. К началу 2018 года рыночная империя расширилась уже до 114 объектов – настоящий Клондайк, с которого можно было недурно обогащаться, не только получая маржу с торговцев, но и назначая «правильных» руководителей, которые играючи расправлялись с конкурентами.Причем все попытки владельцев рынков добиться справедливости и получить хотя бы какие-то отступные натыкались на бодрый ответ со стороны людей Ташкента, порой даже с применением угроз, насилия или репрессий.Пикантности проблеме добавляло отсутствие нормального законодательства и судопроизводства в республике (по сей день отсутствуют некоторые разделы кодексов или же вместо них используются украинские аналоги). А еще больше тот факт, что, как это часто бывает с рынками, деятельность их порой осуществлялось не совсем законно, со множественными нарушениями. В некоторых случаях владельцы принадлежали к криминальным кругам (в значительной мере выдавленным за пределы ДНР в 2014) или бежали на Украину и управляли своим имуществом через доверенных лиц.После воцарения в Донецке Дениса Пушилина и бегства Ташкента одним из первых обещаний новой власти было возвращение «отжатых» Тимофеевым рынков законным владельцам. Обещание было тем более своевременным, что законные собственники рынков, уставшие безрезультатно мыкаться по судам и терпеть обиды от «Минсдоха», тут же направили Пушилину челобитную. В начале их надежды на то, что новая власть поможет восстановить справедливость и вернуть им имущество, показались вполне оправданными. Глава ДНР сделал заявление, в котором всячески изругал несправедливую «национализацию» Александра Тимофеева и пообещал незамедлительно создать специальную комиссию, которая проведет тщательную проверку и вернет все незаконно экспроприированные рынки.В итоге профильная комиссия начала расследование функционирования ГП «Рынки Донбасса», и наружу моментально полезли неприглядные подробности о тотальной коррупции, хищениях и т. д. В состав комиссии вошли не только депутаты Народного совета и представители силовых структур, но и сотрудники Министерства доходов и сборов. Неужели не странно было бы ожидать, что налоговики станут усердствовать в расследовании собственных «художеств» и преступлений своих предшественников?Разумеется, результат был нулевым. Грозная комиссия собиралась на протяжении нескольких месяцев, потом стала собираться реже, а затем и вовсе прекратила назначать заседания. Ни один рынок не был возвращен своему законному владельцу. В прессе не появилось ни одного громкого материала о результатах расследования и наказании виновных. По сути, весь процесс был спущен на тормозах.Тем временем Министерство доходов и сборов, являющееся фактически монопольным владельцем ГП «Рынки Донбасса», продолжило усердно «обилечивать» торговцев. При этом сотрудники государственного предприятия уже при новой власти зарекомендовали себя как самые настоящие временщики – в инфраструктуру и ремонт подконтрольных им объектов не вкладывается ни копейки. Порой руководство рынков наплевательски относится к технике безопасности – например, в январе 2019 года в Макеевке руководство одного из рынков не удосужилось сбросить снег с крыши торгового ряда, что привело к обрушению конструкций.К сожалению, в очередной раз приходится констатировать, что новая власть (откровенно говоря, условно новая, так как слишком в ней много представителей предыдущего аппарата), вместо того чтобы усвоить печальные уроки предшественников и работать над исправлением их ошибок, занимается осваиванием все тех же схем плюс пытается организовать новые. Чего стоит, например, попытка навязать населению обязательные нотариальные услуги при оформлении российских паспортов!Вполне вероятно, что решительное наступление на старые грабли закончится гарантированным ударом по лбу. Вопрос лишь в том, как именно он будет выглядеть. В лучшем случае речь будет идти об увольнении с последующей эвакуацией в Ростов или Крым. В худшем… Впрочем, не будем об этом. Время на исходе, но вместо последовательного выполнения поставленных сверху задач власти ДНР занимаются веселыми забавами: то исполняют песни под гитару, то обещают экспортировать в Крым молоко, то раз за разом запускают печи на Донецком металлургическом заводе. В общем, активность знакомая, результат предсказуем. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





53 Источник Похожие новости Прорыв блокады Карабаха Иранская нефть и глобальные игроки И пусть Берлин подождёт! Стену Трампа построят за счёт военного бюджета Украинские ядерные «мрии» веют Чернобылем Почему в России нет монгольского этноса? Новости партнеров