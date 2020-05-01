«Правительство продолжит работу в штатном режиме»: у Мишустина обнаружили коронавирус

Президент России Владимир Путин утвердил Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Соответствующий указ был принят после того, как Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Он подчеркнул, что по предписаниям врачей самоизолируется, но будет находиться на связи с членами правительства, которое продолжит работу в штатном режиме. В ближайшее время также сдадут анализ на коронавирус лица, контактировавшие с Мишустиным в последнее время.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным доложил о том, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Глава правительства добавил, что уходит на самоизоляцию.

«Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин.

Глава правительства также обратился к россиянам, попросив максимально серьёзно отнестись к ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — подчеркнул Мишустин.

При этом он предложил назначить временно исполняющим обязанности премьер-министра своего заместителя Андрея Белоусова.

«Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам», — добавил премьер.

Владимир Путин утвердил кандидатуру Белоусова на пост и. о. премьера. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, эта мера принята «в целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти».

«Надеюсь, что вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили в том числе на совещании сегодня, по поддержке граждан, по поддержке экономики в целом и отдельных её отраслей, особенно пострадавших в последнее время в связи с этим коронавирусом — будете не только принимать участие в выработке этих решений. И хочу вам сказать: без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься», — обратился Путин к Мишустину и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Позднее пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков пояснил, что премьер ещё несколько недель назад максимально ограничил очное общение. По его словам, тех, кто всё-таки контактировал с Мишустиным, в ближайшее время изолируют и протестируют на предмет заболевания.

«Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений. Под наблюдением врачей», — добавил Беляков.

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Согласно данным от 30 апреля, в России общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 106 498. При этом выздоровели и были выписаны 11 619 пациентов. Также известно, что уже 1073 человека скончались от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В России до 11 мая действует режим нерабочих дней, а до 5 мая правительство должно подготовить новый пакет мер поддержки экономики и граждан, а также «масштабный, общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики». Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, 12 мая должен начаться поэтапный выход из режима самоизоляции.

«Путин уже озвучил своё отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но, с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы всё-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе», — сказал он.

«Адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции»

Отметим, что Москва и Московская область являются в России лидерами по количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В столичном регионе действуют режим повышенной готовности и пропускная система.

Вдобавок, в Подмосковье хотят сделать обязательным ношение защитных масок при выходе из дома. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, эта мера нужна для снижения динамики прироста инфицированных.

«Нам очень важно оказать максимальное содействие в том, чтобы маски постоянно были в наличии в наших аптеках, коммерческих подразделениях. Контроль будет ужесточаться поэтапно», — заметил Воробьёв.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» допустил, что город мог достичь пика заболеваемости COVID-19, а дальше пойдёт спад.

«Если смотреть день ко дню последние дней пять — семь, то складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5—3 тысячи заболевших, нет такого, чтобы рост», — сказал градоначальник.

Вместе с тем, по его мнению, в самой ситуации с коронавирусом Москва пока прошла только четверть пути и город ещё ждут большие испытания.

«Давайте всё-таки побережём себя, родных и близких. Давайте соблюдать те требования, которые есть. Ну если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции», — добавил Собянин.

С призывом к москвичам также обратились врачи медицинских учреждений города. Они призывают серьёзно отнестись к ситуации и отложить планы на майские праздники. Обращения к жителям Москвы на своих страницах в соцсетях опубликовали главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №40 Денис Проценко, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, главный врач ГКБ №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач городской поликлиники №69 Елена Шаклычева-Компанец.

Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко, в частности, подчеркнул, что риски заражения коронавирусом не исчезли и он поддерживает принятые меры о продлении ограничений до 11 мая.

«Рост заболеваемости сохраняется, тяжёлых случаев меньше не становится, болезнь прогрессирует. Молодые стали болеть больше, поэтому для них ещё опаснее собираться большими группами — все эти шашлыки, компании, массовые гуляния. Поэтому я призываю всех серьёзно отнестись к ситуации, отложить планы на майские и не собираться с друзьями и родственниками», — цитирует его РИА Новости.