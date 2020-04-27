В ближайшее время правительство представит президенту варианты изменения ограничительных мер, введеных в стране из-за коронавируса. Они будут основаны на обобщенных рекомендациях экспертов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой обобщить рекомендации вирусологов и эпидемиологов и сформулировать предложения в зависимости от ситуации в каждом регионе. Мишустин особо отметил, что ситуация с заболеваемостью в разных регионах отличается, исходя из этого и нужно принимать решения.

Премьер потребовал от министров, а также губернаторов лично контролировать, чтобы выделенная правительством помощь бизнесу и гражданам, до них вовремя доходила.

- Все необходимые решения на федеральном уровне приняты, средства из федерального бюджета доведены до регионов. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь. Ускориться нужно всем, и особенно на региональном уровне, - заявил Мишустин.

Премьер также в очередной раз обратил внимание на проблемы людей с хроническими заболеваниями. Из-за вспышки коронавируса многим из них отказали в медпомощи, в том числе в плановых операциях.

- Постоянно слышим жалобы на это! Такого быть не должно! - заявил Мишустин и поручил руководителями Минздрава и Роспотребнадзора еженедельно отчитываться ему о ситуации.

По словам премьера, в этом году из казны дополнительно выделят около 2 миллиардов рублей на препараты для людей с редкими заболеваниями.

- С 1 января 2020 года в список больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств, добавлены люди еще с двумя редкими заболеваниями: это дефицит факторов свертывания крови и апластическая анемия, - сказал премьер.

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