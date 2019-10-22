Правительство предложило изменить миграционный учет иностранных граждан

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении списка иностранцев, которые могут ставить на миграционный учет других иностранных граждан в принадлежащем им жилье, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект направлен на совершенствование механизмов миграционного учета граждан.

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящий момент иностранные граждане могут ставить на миграционный учет в собственном жилье только себя, за исключением высококвалифицированных специалистов, которые могут поставить на учет членов своей семьи.

Отмечается, что указанное правило является ограничением права иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений на территории Российской Федерации, распоряжаться своим имуществом.

Законопроект ориентирован на расширение круга иностранных граждан, имеющих право выступать принимающей стороной, установив такую возможность для всех категорий иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений.

Уточняется также, что реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

В октябре Минздрав предложил решить кадровый дефицит с помощью мигрантов. Ведомства готовы привлечь медиков из-за рубежа, которым планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке.