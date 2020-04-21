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Правительство потратит на поддержку экономики 2,1 триллиона рублей

21 апреля 2020, 18:35  •  68 • В России

За последний месяц (с 18 марта по 17 апреля) правительство дополнительно выделило на поддержку экономики и граждан 1,8 триллиона рублей. Общая сумма помощи в рамках двух принятых кабмином антикризисных пакетов мер в условиях борьбы с коронавирусом составит 2,1 триллиона рублей. Об этом во вторник сообщил сайт правительства.

Напомним, первый пакет мер правительство приняло 17 марта, его стоимость – 300 миллиардов рублей. Как уточнили в правительстве, он исполнен на 90%. Второй пакет мер кабмин утвердил 16 апреля. Он пока исполнен на 30 процентов. Вся нормативная база по нему должна быть готова до 30 апреля.

Какие меры поддержки уже приняло правительство:

- В апреле, мае и июне до 1 МРОТ (12130 рублей) будут увеличены пособия по безработице тем, кто был уволен и встал на учет после 1 марта. Эта мера затронет более 3,2 миллионов человек. Также в апреле – июне будет выплачено по 3 тысяч рублей на каждого ребенка, чьи родители признаны безработными.

- В течение 2020 года минимальный размер выплат по больничному в месяц увеличен до 1 МРОТ (12130 рублей). Выплаты могут получить 2,3 млн. человек

- На 6 месяцев введена отсрочка по всем налогам (кроме НДС), а также по выплате страховых взносов и арендным платежам для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей (всего таких отраслей 11).

- Для всех отраслей снижены вдвое страховые взносы (с 30 до 15%) на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. По оценкам правительства, эта мера затронет 20 миллионов человек и сэкономит бизнесу 285 миллиардов рублей до конца 2020 года.

- Более 500 тысяч компаний смогут воспользоваться отсрочкой на полгода по выплате процентов по кредитам. Общая сумма отсрочек - более 410 миллиардов рублей.

- Малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей правительство в мае и июне выдаст гранты на выплату зарплат из расчета 1 МРОТ (12130 рублей) на каждого сотрудника. Для получения выплаты работодатель должен взять на себя обязательство сохранить в штате не менее 90% сотрудников от численности на 1 апреля 2020 года. По оценкам правительства, эта мера позволит сохранить зарплату 3,3 миллионам человек.

- Правительство запустило программу выдачи беспроцентных кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Общий объем кредитов может составить до 350 миллиардов рублей.

- Приостановлено более 50 тысяч различных проверок. Всего в 2020 году будут отменены 100 тысяч плановых проверок малого и среднего бизнеса в том числе налоговых и таможенных.

- Автоматически продлеваются 15 видов лицензий и разрешений, истекающих в 2020 году.

- На 6 месяцев (с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года) перенесена обязательная предустановка российского программного обеспечения на сложные технические товары (телефоны, ПК, телевизоры и др.)

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