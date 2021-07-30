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Правительство поручило подготовить план по развитию российского ПО

30 июля 2021, 13:50  •  121 • Политика
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения (ПО), включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 июля на сайте российского кабмина.
Обеспечить выполнение поручения в срок до 1 октября должны Минпромторг и Минцифры.
«На важность этого вопроса Михаил Мишустин обратил внимание во время посещения Тверского вагоностроительного завода», — отметили в правительстве.
По словам премьер-министра, цифровой платформой для промышленности занимается весь мир, она позволяет соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений.
План по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения должен быть сформирован с учетом унифицированных функциональных требований к софту. Их предложат отраслевые организации.
Проекты, которые войдут в план мероприятий и будут реализовываться в рамках мультисервисной модульной промышленной платформы, получат поддержку по линии национальной программы «Цифровая экономика». Такую возможность ведомства должны проработать до 20 декабря.
В июне российские атомные электростанции впервые заработали на разработанной в РФ операционной системе. «Росэнергоатом» (структура «Росатома») установил Astra Linux на служебных компьютерах девяти АЭС. В настоящее время компания работает над импортозамещением аппаратной части компьютерных сетей.
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