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Правительство пообещало помочь 10 тысячам обманутых дольщиков

30 апреля 2020, 13:35  •  53 • В России

На заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин рассказал, какая помощь будет оказана строительным компаниям, остановившим работу из-за коронавируса, а также обманутым дольщикам.

- По поручению президента мы выделим 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков. Нам важно, чтобы они достроили дома, и люди получили ключи от своих квартир в срок, - сказал Мишустин.

Еще 30 миллиардов рублей будет направлено на решение проблем обманутых дольщиков. По словам премьера, с помощью этих средств будут достроены существующие проблемные объекты и, как минимум, 10 тысяч граждан смогут получить квартиры.

Премьер также рассказал, что будет расширено участие частных медицинских клиник в лечении коронавируса.

- Сегодня рассмотрим вопрос о распределении 577,5 миллионов рублей между 9 регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет, - сообщил Мишустин.

Он отметил, что в коммерческих клиниках работают почти 100 тысяч врачей. В пилотном проекте, запущенном еще в начале году, участвуют 33 частных медицинских организаций. Им предстоит вести медицинское наблюдение на дому за 3,5 тысячами пенсионеров.

- В нынешних условиях, когда государственная система здравоохранения испытывает повышенную нагрузку, такой проект становится особенно важным. Министерством труда объявлен новый конкурс по отбору частных медицинских организаций для участия в этом проекте, - сказал Мишустин.

Премьер также сообщил, что правительство выделит дополнительные деньги на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа в Россию из-за коронавируса. Ранее правительство уже выделило 500 миллионов рублей на оплату временного размещения застрявших россиян на территории иностранных государств.

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