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Правительство Польши нашло замену "Газпрому"

16 сентября 2021, 10:35  •  183 • Политика
Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Власти ожидают запуска своего газопровода
Польское правительство планирует отказаться от заключения соглашения с российским "Газпромом" по поставкам топлива. Таким образом, Варшава намерена сменить поставщика, о чем сообщил уполномоченный кабмина по вопросам энергетики Петр Наимский.
Польский госслужащий указал, что власти планируют с 1 октября 2022 года начать поставки по магистрали Baltic Pipe. Правительство уверено, что строящийся газопровод между Польшей и Данией даст  возможность получать газ без помощи российских источников.
Наимски заявил, что Варшава находится в процессе диверсификации источников энергии.
"Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году" – выразил уверенность чиновник.
В Варшаве также указали, что назначенный оператор системы транспортировки природного газа в Польше Gaz-System занимается строительством межсетевых соединений с соседними государствами, что позволит импортировать весь необходимый для экономики объем "из других источников, кроме России", передает телеканал "360".
"С помощью Baltic Pipe и другой инфраструктуры Польша будет полностью связана с западноевропейскими рынками, в том числе с товарными рынками. В случае необходимости мы сможем закупить больше газа. На уровне еврорынка импортируемый газ из РФ и Норвегии сперемешивается и продается. Тогда это уже не имеет значения с точки зрения безопасности", – заявил Наимски.
По мнению политобозревателя Дмитрия, Baltic Pipe в действительности является проектом, призванным подорвать растущую роль Германии в энергетической сфере – ряд европейских элит не видят выгоды в становлении ФРГ крупнейшим газовым хабом Европейского союза после запуска "Северного потока – 2". 

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