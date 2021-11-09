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Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

09 ноября 2021, 00:45  •  99 • Политика
Правительство РФ 8 ноября поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.
Из законопроекта следует, что легковые автомобили и мототранспортные средства будут освобождены от обязательного техосмотра. Речь идет только о личном транспорте. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
В правительстве предложили правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе. Речь идет о том, что в регламенте Таможенного союза указывается, что проверка транспортного средства в случае изменения конструкции производится «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения и последующей проверки безопасности, пишет ТАСС со ссылкой на текст комментария кабмина.
Ранее, 26 октября, «Известия» выяснили, что законопроект «О внесении изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении после завершения нерабочих дней, которые были установлены в стране с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса.
7 сентября партия «Единая Россия» выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.
13 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит указанную инициативу. По его словам, как показывает практика, автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. В связи с этим будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.
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