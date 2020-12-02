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Правительство поддержало проект поправок об иноагентах

02 декабря 2020, 13:20  •  138 • Политика
Правительство России поддержало законопроект о регулировании деятельности физлиц и общественных объединений, признанных в РФ иноагентами. Официальный отзыв опубликован в среду, 2 декабря, в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект планируется рассмотреть на заседании Государственной думы 8 декабря.
Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» предлагает ввести ряд новых норм, касающихся деятельности иностранных агентов.
Документ предлагает прописать механизм учета физлиц, которые в интересах иностранного государства участвуют в политической деятельности или осуществляют сбор значимых сведений в военной и военно-технической сферах.
18 ноября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому незарегистрированные общественные объединения, осуществляющие политическую деятельность и получающие зарубежное финансирование, будут приравнены к НКО-иноагентам.
В тот же день в нижнюю палату парламента внесли проект закона, который обязывает получающих зарубежное финансирование кандидатов информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента.
27 ноября глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что было предложено ввести ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физлиц-иноагентов за сбор данных о нацбезопасности.

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