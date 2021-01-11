Правительство поддержало проект о запрете госслужащим иметь второе гражданство

Правительство России поддержало президентский проект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство. Официальный отзыв на проект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона», — отмечается в сообщении.

В отзыве говорится, что законопроект направлен «на уточнение положений отдельных законодательных актов» России, которые предусматривают ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, постов государственной и муниципальной службы и других «в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа», подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории другой страны.

Президент России Владимир Путин внес этот проект в Госдуму 30 ноября.

Согласно документу, госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении российского гражданства и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за границей. Если госслужащий не предоставит такого подтверждения, его уволят.

Военнослужащие на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, не представившие документы о прекращении гражданства (подданства) или вида на жительство другой страны, также могут быть досрочно уволены с военной службы.