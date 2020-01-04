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Правительство планирует в 2020 году разработать 230 законопроектов
04 января 2020, 14:39 • 72 • Политика
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство России в 2020 году планирует разработать 230 законопроектов. Соответствующий план законопроектной деятельности на текущий год утвердил председатель кабмина Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.
"План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления", - говорится в сообщении кабмина.
План подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства России.
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