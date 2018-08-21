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Правительство Пашиняна объвило в международный розыск экс-министра обороны Армении

21 августа 2018, 17:09  •  49 • В мире
Бывшему главе Минобороны Армении Микаелу Арутюняну вменяется разгон акций протеста в 2008 году.
Экс-глава Минобороны Армении Микаел Арутюнян объявлен властями республики в межгосударственный розыск. Поводом является дело о разгоне акций протеста, произошедших в 2008 году.
Об этом сообщил начальник полиции Армении Валерий Осипян. По его словам, Арутюнян объявлен в межгосударственный розыск, пока что без обращения в Интерпол.
Как сообщалось ранее, Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство защитников экс-президента страны Роберта Кочаряна, просивших изменить ему меру пресечения в виде ареста. До этого Кочарян отказался выступить в качестве свидетеля по делу о разгоне акций протеста, которые произошли в республике 1 марта 2008 года.

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