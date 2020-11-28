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Правительство отказало Госдуме в выходном 3 сентября

28 ноября 2020, 02:05  •  33 • Политика
В Госдуме предложили сделать 3 сентября выходным днём в честь дня окончания Второй мировой войны. В правительстве инициативу не оценили.
В Госдуме выступили с инициативой сделать 3 сентября праздничным выходным днём. И дело не в знаменитом хите Михаила Шуфутинского. Праздник предполагается приурочить ко дню окончания Второй мировой войны.
С инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке и депутат от ЛДПР Максим Зайцев. Однако в правительстве идею не поддержали, сославшись на недостаточное обоснование.
В законопроекте говорится, что объявление 3 сентября нерабочим праздничным днём обусловлено укреплением "народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом". Но в правительстве не приняли этот аргумент.
"Мотивы, по которым данный день необходимо сделать нерабочим праздничным днём, не указаны", - гласит заключение комиссии по законопроектной деятельности.
Также в документе отмечается, что выходной день 3 сентября увеличит издержки работодателей, связанные с оплатой труда. Кроме того, по мнению правительства, это приведёт к росту бюджетных расходов.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - заключается в документе.

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