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Правительство отказало Госдуме в выходном 3 сентября
28 ноября 2020, 02:05 • 33 • Политика
В Госдуме предложили сделать 3 сентября выходным днём в честь дня окончания Второй мировой войны. В правительстве инициативу не оценили.
В Госдуме выступили с инициативой сделать 3 сентября праздничным выходным днём. И дело не в знаменитом хите Михаила Шуфутинского. Праздник предполагается приурочить ко дню окончания Второй мировой войны.
С инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке и депутат от ЛДПР Максим Зайцев. Однако в правительстве идею не поддержали, сославшись на недостаточное обоснование.
В законопроекте говорится, что объявление 3 сентября нерабочим праздничным днём обусловлено укреплением "народной памяти о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом". Но в правительстве не приняли этот аргумент.
Также в документе отмечается, что выходной день 3 сентября увеличит издержки работодателей, связанные с оплатой труда. Кроме того, по мнению правительства, это приведёт к росту бюджетных расходов.
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