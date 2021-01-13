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Правительство отдало американцам украинские нефтяные скважины

13 января 2021, 20:05  •  230 • Украина

Кабмин Украины 13 января согласовал подписание Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться на Варвинском месторождении, между государством и американской компанией Ukrainian Energy L. L. С. , сообщил интернет-портал greenpost.ua

В профильном министерстве уже ожидают 1 млрд грн инвестиций от сделки.

Варвинское месторождение несколько некоторое время считалось проблемным. После того, как правительство отдало этот участок американцам, АО «Укргаздобыча» оспорило это решение в суде, однако в итоге проиграло.

Правительство приняло решение передать Ukrainian Energy право добывать углеводороды на участке в течение следующих 50 лет.

Одним из основателей Ukrainian Energy является американский бизнесмен Майкл Блейзер, который родился на Украине.

Блейзер входит в число сторонников Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь 2019 года был министром энергетики США.

Известно, что бизнесмен финансировал избирательные кампании Перри.

Последний в мае 2019 года передал президенту Украины Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти республики по вопросам, касающимся энергетики. В числе специалистов, которых рекомендовал Перри, был Блейзер.

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