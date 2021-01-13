|
Правительство отдало американцам украинские нефтяные скважины
13 января 2021, 20:05 • 230 • Украина
Кабмин Украины 13 января согласовал подписание Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться на Варвинском месторождении, между государством и американской компанией Ukrainian Energy L. L. С. , сообщил интернет-портал greenpost.ua
В профильном министерстве уже ожидают 1 млрд грн инвестиций от сделки.
Варвинское месторождение несколько некоторое время считалось проблемным. После того, как правительство отдало этот участок американцам, АО «Укргаздобыча» оспорило это решение в суде, однако в итоге проиграло.
Правительство приняло решение передать Ukrainian Energy право добывать углеводороды на участке в течение следующих 50 лет.
Одним из основателей Ukrainian Energy является американский бизнесмен Майкл Блейзер, который родился на Украине.
Блейзер входит в число сторонников Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь 2019 года был министром энергетики США.
Известно, что бизнесмен финансировал избирательные кампании Перри.
Последний в мае 2019 года передал президенту Украины Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти республики по вопросам, касающимся энергетики. В числе специалистов, которых рекомендовал Перри, был Блейзер.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
230
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2021, 14:30
|
07 января 2021, 05:30
|
07 января 2021, 19:15
|
12 января 2021, 03:45
|
07 января 2021, 09:10
|
08 января 2021, 09:00
|
08 января 2021, 18:10