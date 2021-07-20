«Правительство оправляется от шока первых поражений»: каковы перспективы мирного диалога по Афганистану

Правительство Афганистана и представители «Талибана»* на переговорах в столице Катара договорились не допускать гибели мирного населения, однако не смогли согласовать условия перемирия. Обстановка в республике накалилась на фоне масштабного вывода американского контингента. Талибам удалось захватить новые территории и расширить контроль над приграничными с Таджикистаном районами. Обострение ситуации в Афганистане эксперты прежде всего связывают с поспешным уходом ВС Соединённых Штатов. В то же время переговоры в Дохе, по мнению аналитиков, демонстрируют готовность талибов идти на определённые компромиссы.

В Дохе завершился раунд переговоров между правительством Афганистана и «Талибаном»*. На пресс-конференции по итогам двухдневной дискуссии представители сторон зачитали короткое коммюнике, в котором заявлялось о достижении определённых компромиссов.

«Стороны договорились как можно скорее найти справедливое и прочное решение проблемы. Они понимают необходимость достижения компромисса, который отвечал бы интересам и чаяниям всех мужчин и женщин в Афганистане в свете исламских принципов», — приводит РИА Новости текст документа.

Как сообщает афганский новостной портал TOLOnews, Кабул и «Талибан» условились не допускать атак на гражданскую инфраструктуру, предотвращать жертвы среди мирного населения, оказывать жителям республики гуманитарную помощь и сотрудничать в сфере борьбы с коронавирусом.

Также стороны договорились продолжить диалог с целью мирного урегулирования ситуации в стране. В то же время стороны не смогли достичь компромисса по вопросу прекращения огня и обмена пленными.

По информации источников TOLOnews, «Талибан» настаивал на освобождении правительством Афганистана порядка 7 тыс. боевиков и вычёркивании имён своих руководителей из чёрного (санкционного) списка ООН. В свою очередь, делегация Кабула предлагала выработать «дорожную карту» установления мира.

В беседе с RT научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар отметил важность первых консультаций на фоне серьёзно обострившейся обстановки в Афганистане, несмотря на то что прорывных результатов двухдневный диалог в Катаре не принёс.

«Талибы и официальное правительство совершенно по-разному смотрят на дальнейшее развитие страны. Так, Кабул стремится сохранить без существенных изменений установившуюся после 2001 года политическую систему, а талибы требуют радикально изменить нынешнюю конституцию, отменив, в частности, содержащиеся в ней нормы о выборах и правах женщин», — полагает Нессар.

С точки зрения заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадима Козюлина, основная причина внутриафганских разногласий заключается в том, что талибы рассматривают нынешнее правительство как «марионетку» США.

Эксперт считает, что наиболее рациональным выходом из кризиса стало бы формирование коалиционного правительства с участием обеих сторон, на чём настаивает и международное сообщество.

«Из-за связи с американскими властями талибы считают правительство в Кабуле марионеточным, несостоятельным. Однако переговоры в Дохе показали, что положение дел всё-таки может измениться в лучшую сторону. Талибы дали понять, что готовы идти на определённые уступки», — сказал Козюлин.

Последствия поспешного вывода

Напомним, внутренний вооружённый конфликт в Афганистане активизировался в конце июня с началом масштабного вывода войск международной коалиции во главе с США. Иностранные формирования должны покинуть пределы Исламской республики до 31 августа.

Главной ареной противостояния правительственной армии и «Талибана» стал север страны. Под натиском талибов военные начали сдавать приграничные территории, нередко укрываясь от преследования в соседних Таджикистане и Узбекистане.

По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, талибы контролировали 50—70% территории страны. В начале июля руководство движения объявило, что установило свою власть в 162 из 398 районов Афганистана. Согласно информации МИД РФ, в руках движения оказалось около двух третей границы с Таджикистаном.

Боевики «Талибана»

Reuters

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Сложившаяся ситуация вызвала беспокойство в Душанбе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. резервистов для усиления охраны рубежей. Также Рахмон обсудил обстановку с президентом РФ Владимиром Путиным.

7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы использовать ресурсы 201-й военной базы, которая дислоцирована на юге Таджикистана, для помощи своему союзнику по ОДКБ в сфере обеспечения безопасности. В МИД РФ опасаются, что напряжённой ситуацией на севере Афганистана могут воспользоваться боевики «Исламского государства»**. Об этом заявлял спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и натовских войск», — подчеркнул Лавров.

При этом Москва продолжает поддерживать контакты с политическим отделением «Талибана», действуя в рамках принятой ранее резолюции Совета Безопасности ООН по мирному урегулированию конфликта в Афганистане.

Как пояснила 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», «движение талибов является частью межафганского диалога, того самого диалога, который Совбез призвал все страны поощрять».

На сегодняшний день интенсивность боестолкновений между правительственной армией и талибами по-прежнему не снижается.

Так, на прошлой неделе стало известно о ликвидации представителя высшего командования «Талибана» Азиза Рахмана в результате удара афганских ВВС в уезде Алингар провинции Лагман. Также недавно МВД страны отчиталось об уничтожении главы разведки талибов Кари Шагаси и задержании двух его соратников.

17 июля на церемонии выпуска 135 офицеров спецназа исполняющий обязанности министра обороны Афганистана генерал Бисмилла Мохаммади, считающийся сторонником вооружённой борьбы с талибами, заявил, что те не смогут достичь своих целей с помощью насилия.

На следующий день в послании по случаю праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) один из лидеров «Талибана» мулла Хайбатулла Ахундзада подчеркнул, что движение привержено мирному пути разрешения проблем с Кабулом. В то же время он признал, что талибы ведут сейчас активные боевые действия.

Ахундзада отметил, что вооружённые формирования движения не представляют угрозы соседним государствам и призвал не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Ранее талибы также говорили о том, что не стремятся к подрыву безопасности зарубежных стран и не добиваются полной узурпации власти в стране.

Американский фактор

Между тем эксперты объясняют наступление, которое развернули в конце июня талибы, желанием улучшить свои позиции на переговорах с официальным Кабулом. По словам Вадима Козюлина, власти Афганистана оказались в сложном положении из-за провалов в подготовке регулярной армии.

Вину за слабую боеспособность правительственных сил эксперт возложил на местные власти и Соединённые Штаты, которые два десятилетия занимались снабжением и обучением армейских подразделений Афганистана.

«Что сейчас делают американцы? По большому счёту они усугубляют для официального Кабула обстановку своим поспешным, похожим на бегство, выводом войск. США нередко фактически бросают технику, которая чаще всего достаётся «Талибану», — пояснил Козюлин.

Погрузка бронемашины США для вывоза из Афганистана

Reuters

© U.S. Army/Sgt. Jeffery J. Harris/Handout

Тем не менее эксперт не ожидает захвата власти талибами и прогнозирует скорое достижение «военного равновесия».

«Правительство в Кабуле оправляется от шока первых поражений с момента обострения. Я думаю, властям республики приходит осознание необходимости действовать самостоятельно, сконцентрировать имеющиеся ресурсы и закрепиться хотя бы на нынешних рубежах», — рассуждает Козюлин.

Омар Нессар, со своей стороны, предположил, что расстановка сил в Афганистане может проясниться в августе-сентябре. Однако аналитик воздержался от прогноза развития ситуации на полях сражений и переговорных площадках.

«Сегодня трудно делать какие-либо предположения. Но против Кабула играет то, что его очень сильно подвели американцы. Совершенно внезапно они оставили базу Баграм, побросали массу военной техники. Это негативно сказалось на моральном духе армии. А власти Афганистана восприняли такое поведение как признак того, что им вообще могут отказать в какой-либо помощи», — подытожил Нессар.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.