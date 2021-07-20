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«Правительство оправляется от шока первых поражений»: каковы перспективы мирного диалога по Афганистану
20 июля 2021, 01:40 • 114 • В мире
Правительство Афганистана и представители «Талибана»* на переговорах в столице Катара договорились не допускать гибели мирного населения, однако не смогли согласовать условия перемирия. Обстановка в республике накалилась на фоне масштабного вывода американского контингента. Талибам удалось захватить новые территории и расширить контроль над приграничными с Таджикистаном районами. Обострение ситуации в Афганистане эксперты прежде всего связывают с поспешным уходом ВС Соединённых Штатов. В то же время переговоры в Дохе, по мнению аналитиков, демонстрируют готовность талибов идти на определённые компромиссы.
AFP © KARIM JAAFAR
В Дохе завершился раунд переговоров между правительством Афганистана и «Талибаном»*. На пресс-конференции по итогам двухдневной дискуссии представители сторон зачитали короткое коммюнике, в котором заявлялось о достижении определённых компромиссов.
«Стороны договорились как можно скорее найти справедливое и прочное решение проблемы. Они понимают необходимость достижения компромисса, который отвечал бы интересам и чаяниям всех мужчин и женщин в Афганистане в свете исламских принципов», — приводит РИА Новости текст документа.
Как сообщает афганский новостной портал TOLOnews, Кабул и «Талибан» условились не допускать атак на гражданскую инфраструктуру, предотвращать жертвы среди мирного населения, оказывать жителям республики гуманитарную помощь и сотрудничать в сфере борьбы с коронавирусом.
Также стороны договорились продолжить диалог с целью мирного урегулирования ситуации в стране. В то же время стороны не смогли достичь компромисса по вопросу прекращения огня и обмена пленными.
По информации источников TOLOnews, «Талибан» настаивал на освобождении правительством Афганистана порядка 7 тыс. боевиков и вычёркивании имён своих руководителей из чёрного (санкционного) списка ООН. В свою очередь, делегация Кабула предлагала выработать «дорожную карту» установления мира.
В беседе с RT научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар отметил важность первых консультаций на фоне серьёзно обострившейся обстановки в Афганистане, несмотря на то что прорывных результатов двухдневный диалог в Катаре не принёс.
«Талибы и официальное правительство совершенно по-разному смотрят на дальнейшее развитие страны. Так, Кабул стремится сохранить без существенных изменений установившуюся после 2001 года политическую систему, а талибы требуют радикально изменить нынешнюю конституцию, отменив, в частности, содержащиеся в ней нормы о выборах и правах женщин», — полагает Нессар.
С точки зрения заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадима Козюлина, основная причина внутриафганских разногласий заключается в том, что талибы рассматривают нынешнее правительство как «марионетку» США.
Эксперт считает, что наиболее рациональным выходом из кризиса стало бы формирование коалиционного правительства с участием обеих сторон, на чём настаивает и международное сообщество.
«Из-за связи с американскими властями талибы считают правительство в Кабуле марионеточным, несостоятельным. Однако переговоры в Дохе показали, что положение дел всё-таки может измениться в лучшую сторону. Талибы дали понять, что готовы идти на определённые уступки», — сказал Козюлин.
Последствия поспешного вывода
Напомним, внутренний вооружённый конфликт в Афганистане активизировался в конце июня с началом масштабного вывода войск международной коалиции во главе с США. Иностранные формирования должны покинуть пределы Исламской республики до 31 августа.
Главной ареной противостояния правительственной армии и «Талибана» стал север страны. Под натиском талибов военные начали сдавать приграничные территории, нередко укрываясь от преследования в соседних Таджикистане и Узбекистане.
По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, талибы контролировали 50—70% территории страны. В начале июля руководство движения объявило, что установило свою власть в 162 из 398 районов Афганистана. Согласно информации МИД РФ, в руках движения оказалось около двух третей границы с Таджикистаном.
Сложившаяся ситуация вызвала беспокойство в Душанбе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. резервистов для усиления охраны рубежей. Также Рахмон обсудил обстановку с президентом РФ Владимиром Путиным.
7 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы использовать ресурсы 201-й военной базы, которая дислоцирована на юге Таджикистана, для помощи своему союзнику по ОДКБ в сфере обеспечения безопасности. В МИД РФ опасаются, что напряжённой ситуацией на севере Афганистана могут воспользоваться боевики «Исламского государства»**. Об этом заявлял спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и натовских войск», — подчеркнул Лавров.
При этом Москва продолжает поддерживать контакты с политическим отделением «Талибана», действуя в рамках принятой ранее резолюции Совета Безопасности ООН по мирному урегулированию конфликта в Афганистане.
Как пояснила 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», «движение талибов является частью межафганского диалога, того самого диалога, который Совбез призвал все страны поощрять».
На сегодняшний день интенсивность боестолкновений между правительственной армией и талибами по-прежнему не снижается.
Так, на прошлой неделе стало известно о ликвидации представителя высшего командования «Талибана» Азиза Рахмана в результате удара афганских ВВС в уезде Алингар провинции Лагман. Также недавно МВД страны отчиталось об уничтожении главы разведки талибов Кари Шагаси и задержании двух его соратников.
17 июля на церемонии выпуска 135 офицеров спецназа исполняющий обязанности министра обороны Афганистана генерал Бисмилла Мохаммади, считающийся сторонником вооружённой борьбы с талибами, заявил, что те не смогут достичь своих целей с помощью насилия.
На следующий день в послании по случаю праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) один из лидеров «Талибана» мулла Хайбатулла Ахундзада подчеркнул, что движение привержено мирному пути разрешения проблем с Кабулом. В то же время он признал, что талибы ведут сейчас активные боевые действия.
Ахундзада отметил, что вооружённые формирования движения не представляют угрозы соседним государствам и призвал не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Ранее талибы также говорили о том, что не стремятся к подрыву безопасности зарубежных стран и не добиваются полной узурпации власти в стране.
Американский фактор
Между тем эксперты объясняют наступление, которое развернули в конце июня талибы, желанием улучшить свои позиции на переговорах с официальным Кабулом. По словам Вадима Козюлина, власти Афганистана оказались в сложном положении из-за провалов в подготовке регулярной армии.
Вину за слабую боеспособность правительственных сил эксперт возложил на местные власти и Соединённые Штаты, которые два десятилетия занимались снабжением и обучением армейских подразделений Афганистана.
Тем не менее эксперт не ожидает захвата власти талибами и прогнозирует скорое достижение «военного равновесия».
«Правительство в Кабуле оправляется от шока первых поражений с момента обострения. Я думаю, властям республики приходит осознание необходимости действовать самостоятельно, сконцентрировать имеющиеся ресурсы и закрепиться хотя бы на нынешних рубежах», — рассуждает Козюлин.
Омар Нессар, со своей стороны, предположил, что расстановка сил в Афганистане может проясниться в августе-сентябре. Однако аналитик воздержался от прогноза развития ситуации на полях сражений и переговорных площадках.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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