Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт рассказал о шансах Тимошенко на выборах президента Украины
Демилитаризация с последствиями: НАТО планирует уничтожить советское вооружение ...
Мамочка приехала! Бунт против Ангелы Меркель
Турчинов назвал Крымский мост «серьёзной угрозой безопасности» Украины
Главная / Политика

Правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли

21 июня 2018, 13:24  •  50 • Политика

Правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, повышение НДПИ в РФ планируется только до 2021 года. 

Вице-премьер уточнил, что кабмин сможет повышать экспортные пошлины на нефтепродукты при таком росте мировых цен на нефть, при котором не сработает отрицательный акциз. Дифференциация отрицательного акциза в зависимости от удаленности НПЗ находится в проработке.

 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

50
Источник
Похожие новости
19 июня 2018, 09:09
Конкурс на пост главы Екатеринбурга пройдет 25 июля
21 июня 2018, 09:54
ЛДПР выдвинула депутата Госдумы Савельева на пост губернатора Новосибирской области
19 июня 2018, 22:09
Главы России и Белоруссии договорились расширять и укреплять стратегическое партнерство

19 июня 2018, 18:54
Заседание ВГС Союзного государства в Минске. Видеотрансляция завершена
19 июня 2018, 09:09
"Единая Россия" выдвинула Сергея Носова кандидатом в губернаторы Магаданской области
20 июня 2018, 11:09
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 июня 2018, 10:54
Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ
15 июня 2018, 12:39
На Украине мужчина разделся перед Тимошенко во время её выступления
16 июня 2018, 01:39
Рекорды российского ЧМ на Украине, диагноз Дзагоеву и «скромность» Головина: обзор событий второго дня ЧМ-2018 в России
16 июня 2018, 11:24
Украинский военный рассказал о провале «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ
17 июня 2018, 03:54
Госдеп обвинил Россию в обстреле миссии ОБСЕ
16 июня 2018, 01:39
СБУ направила провайдерам письмо с требованием заблокировать почти 200 интернет-ресурсов
14 июня 2018, 17:09
В «Нафтогазе» прокомментировали остановку исполнения решения Стокгольмского арбитража
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.