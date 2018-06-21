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Правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли
21 июня 2018, 13:24 • 50 • Политика
Правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, повышение НДПИ в РФ планируется только до 2021 года.
Вице-премьер уточнил, что кабмин сможет повышать экспортные пошлины на нефтепродукты при таком росте мировых цен на нефть, при котором не сработает отрицательный акциз. Дифференциация отрицательного акциза в зависимости от удаленности НПЗ находится в проработке.
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