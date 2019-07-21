Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это была фатальная ошибка": Украинский посол в ФРГ назвал причину охл...
Молдова продолжает грозить Тирасполю транспортной блокадой
Леонид Кравчук: Зеленский получит большинство в Раде
СМИ: В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени
Главная / Политика

Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

21 июля 2019, 01:39  •  58 • Политика
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается на сайте кабмина.
«Создание федерального ресурса о наcелении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфeре государственнoго и муниципального управления, информациoнную открытость и прозрачность системы государственного и муниципальнoго управления для граждан», — отмечается в документе.
Также, по мнению правительства, портал позволит обеспечить доступность для граждан их личной информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, а также органов местного самоуправления.
17 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уже в 2023 году граждане страны могут перейти на электронные паспорта. Такой документ будет представлять собой пластиковую карту с чипом с возможностью бесконтактного чтения. На обратной стороне документа — буквенный, QR-коды и фотография владельца. Карта содержит основную информацию о гражданине: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, водительских правах, данные СНИЛС и ИНН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
20 июля 2019, 06:09
Связь восстановлена, экипаж не пострадал: Британская компания отчиталась о том, что Иран освободил ее танкер
20 июля 2019, 22:24
"Что думать за пределами Украины?": Пушков обратился к министрам Киева, назвавшим указы Зеленского цирком
20 июля 2019, 22:24
"Мы не знаем этого господина": В Кремле отреагировали на вброс о вмешательстве русских в процесс избрания нового премьера Британии
20 июля 2019, 22:24
"Вся работа была на нем": В "Слуге народа" назвали будущего спикера Рады
20 июля 2019, 22:24
Чехия, Германия, США: Список опасающихся "российской угрозы" стремительно растет
20 июля 2019, 22:24
"Это была фатальная ошибка": Украинский посол в ФРГ назвал причину охлаждения отношений Киева и Берлина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN/MPQ-65
18 июля 2019, 18:09
«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
16 июля 2019, 12:39
Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
16 июля 2019, 15:39
Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.