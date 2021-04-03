Правительство одобрило проект об ужесточении наказания за нарушение ПДД

Правительство России одобрило законопроект, который предполагает закрепление повышенных мер ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина 3 апреля.

Отмечается, что изменения коснутся ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Документ рекомендовано внести в Госдуму в установленном порядке.

Ранее 2 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия внесет в нижнюю палату парламента РФ законопроект о конфискации автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения. По его словам, если подобное решение не будет принято, водители продолжат нарушать.

Такое мнение политик выразил после аварии в центре Москве, которая произошла 1 апреля. По предварительным данным, машина, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в четыре автомобиля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что в результате ДТП серьезные травмы получила женщина, которая находилась за рулем одной из машин, ее госпитализировали. Муж пострадавшей говорил о том, что ей уже провели две операции. В настоящий момент она находится в коме.

В январе газета «Коммерсант» сообщила, что водителей, совершивших в течение года три грубых нарушения ПДД, например выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, могут лишить прав на срок до полутора лет. Этой нормой Минюст планирует дополнить проект нового КоАП. Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел также прокомментировал предложение, назвав его верным.

В свою очередь, директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев выразил мнение, что необходимо обратить внимание на пункт о выезде на полосу встречного движения.