Правительство одобрило поправки для борьбы с разливами нефтепродуктов

Правительство России одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны. Об этом говорится на сайте кабмина 27 июня.

Решения были приняты на заседании правительства 25 июня. В комментарии говорится, что поправки призваны обеспечить системный подход к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, аналогичное правовому регулированию при разливах нефти на морских акваториях

«Решение правительства: одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №376642-7 «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ» и направить их в Государственную думу в установленном порядке», — говорится на сайте.

23 июня вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала о законопроекте об ответственности за разлив нефтепродуктов. Так, документ предполагает разработку компаниями планов по ликвидации аварий, предусматривает финансовые механизмы обеспечения устранения последствий ЧП и прописывает порядок обязательных действий при возникновении аварии.

Вопрос о реформировании природоохранного законодательства поднял президент России Владимир Путин после разлива топлива под Норильском. На совещании 19 июня он попросил ускорить работу над соответствующими законопроектами.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. В результате разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан, пишет «Газета.ру». В зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство. Арестованы четыре человека: директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник цеха Вячеслав Старостин. Кроме того, фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин.

16 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.