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Правительство направит регионам на выплаты на детей более 21,5 млрд рублей

25 августа 2021, 15:10  •  74 • Политика
Правительство РФ направит более 21,5 млрд рублей регионам на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 25 августа.
«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.
Отмечается, что ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет были введены указом президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Позже глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат.
Теперь в зависимости от ситуации в семье их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Для получения выплаты гражданину необходимо авторизоваться на портале госуслуг и заполнить заявление.
В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что выплата на детей от трех до семи лет, по разным оценкам, приведет к выходу из бедности от 32 до 55% семей.
Она напомнила, что, если гражданин РФ является родителем или опекуном ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения, он имеет право на получение ежемесячной выплаты. От уровня последнего пункта зависит размер денежного пособия.
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