Правительство направит на поддержку бизнеса 1,4 триллиона рублей

- Обстановка весьма напряженная, поработаем и в таком - удаленном режиме, обстановка этого требует, - обратился к разместившимся в квадратиках на экране телевизора Владимир Путин. В среду впервые совещание с членами правительства прошло в формате телеконференции. - Но уверен, что удаленный способ работы на качестве нашей деятельности не отразится.

Михаилу Мишустину из-за стола собственного кабинета в Белом доме докладывать было даже сподручней.

- В федеральных законопроектах предусмотрены решения об автоматическом продлении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка и о новой оплате больничных листов, - рассказывал он. - Уже готовы ускоренные единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Великой Победы. Они должны быть осуществлены до конца апреля. Также поручено ускорить выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно – не с июля, а с июня. Подписано и вступило в силу постановление о повышении максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ. На это будет дополнительно направлено около 30 миллиардов рублей.

Премьер доложил о том, что процедура банкротства физических лиц станет бесплатной.

- Для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, что позволит людям с размером долга от 50 тысяч до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств, - пояснил Мишустин. - Для защиты предприятий предусмотрено введение шестимесячного моратория на возбуждение дел о банкротстве. На период моратория приостанавливается исполнительное производство и начисление штрафов и пени, а также будет упрощено заключение мировых соглашений по возникшим долгам. Законопроектами предусмотрено предоставление отсрочки по налогам для малого и среднего бизнеса (кроме НДС), а для микропредприятий – ещё и по страховым взносам. Мы также заложили двукратное снижение размера страховых взносов для субъектов МСП – с 30 до 15 процентов уже с 1 апреля, если заработная плата работника превышает величину минимального размера оплаты труда.

На борьбу с эпидемией и антикризисные меры зарезервировано 1,4 триллиона рублей, существенная часть из которых пойдет на поддержу наиболее пострадавших отраслей экономики - общественного питания, бытовых услуг, авиа- и туристических компаний, спорта, культуры, кинотеатров.

- До 1 мая мы запретили отправлять им требования об уплате налогов, - рассказал Мишустин. - Все малые компании, которые работают в этих секторах, смогут также перенести платежи по кредитам на полгода. Правительство уже ввело отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество. Мы понимаем, что большая часть рынка аренды – это частная коммерческая аренда. Регионам и муниципалитетам будут даны рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса.

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