Правительство намерено восстановить экономику за год. Утверждён общенациональный план

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства. План рассчитан до конца 2021 года. Он предполагает выведение экономических показателей на стадию роста, снижение безработицы, восстановление уровня доходов населения и создание неких структурных изменений в экономике. В частности, речь идёт об использовании новых технологий, об увеличении сроков строительства жилья и об активном импортозамещении.

Авторы плана считают, что его реализация позволит выйти на рост ВВП, который будет превышать докризисные показатели.

Одобрить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, - говорится в решении кабинета министров.

Отметим, что на днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную промышленность и налоги для добывающей сферы, чтобы пополнить бюджет.