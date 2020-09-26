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Правительство намерено восстановить экономику за год. Утверждён общенациональный план
26 сентября 2020, 02:15 • 22 • Политика
Правительство утвердило общенациональный план по спасению российской экономики. Кабмин намерен восстановить экономику чуть более чем за год.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства. План рассчитан до конца 2021 года. Он предполагает выведение экономических показателей на стадию роста, снижение безработицы, восстановление уровня доходов населения и создание неких структурных изменений в экономике. В частности, речь идёт об использовании новых технологий, об увеличении сроков строительства жилья и об активном импортозамещении.
Авторы плана считают, что его реализация позволит выйти на рост ВВП, который будет превышать докризисные показатели.
Отметим, что на днях премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах повысить акцизы на табачную промышленность и налоги для добывающей сферы, чтобы пополнить бюджет.
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