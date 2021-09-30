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Правительство Мордовии ушло в отставку

30 сентября 2021, 03:40  •  89 • Политика
Правительство Мордовии сложило свои полномочия. Соответствующий указ в среду, 29 сентября, подписал глава региона Артем Здунов в соответствии с конституцией республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
«В соответствии со статьей 96 Конституции Республики Мордовия правительство Республики Мордовия должно сложить свои полномочия, при этом продолжить выполнение своих обязанностей до сформирования правительства Республики Мордовия нового состава», — отмечается в тексте.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Ранее этот день Артем Здунов официально вступил в должность главы Республики Мордовия, передает НСН.
Церемония инаугурации прошла в здании республиканского дворца культуры в Саранске. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил Здунова с вступлением в должность. В приветственном слове он отметил давние добрососедские отношения между Пензенской областью и Республикой Мордовия, сообщается на сайте kp.ru.
В 2021 году в единый день голосования в России проходили выборы в Госдуму, а также выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Прямые выборы проходили в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, а также в Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тульской и Тверской областях. Голосование в парламенте проходило в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.
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