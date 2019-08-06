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Правительство Молдовы желает от России только экономических выгод

06 августа 2019, 14:09  •  195 • Украина
«Прозападные» заявления молдавских чиновников перед визитом в Москву всколыхнули общество
Интервью, которое министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску дал радио Europa Liberă, получило большой резонанс в Молдове.
Напомним, Попеску заявил, что Молдова заинтересована в том, чтобы нормализовать отношения с Россией с точки зрения экономической выгоды.
«Республика Молдова не будет участвовать в интеграции в некоторые постсоветские структуры. Евразийский союз не является внешнеполитической целью Республики Молдова. Хорошие отношения с Российской Федерацией, с Украиной, с Беларусью являются важными задачами для внешней политики, но Республика Молдова не желает интеграции с этими государствами или с некоторыми постсоветскими организациями, в том числе с Евразийским экономическим союзом. Единственной целью интеграции Республики Молдова остаётся Европейский союз», – такое заявление сделал глава МИДЕИ накануне своего визита в Москву. Впрочем, перед визитом в Российскую Федерацию, который назначен на начало сентября, Попеску съездит сначала в Бухарест.
Заявление министра в Молдове услышали и прокомментировали.
«Этот человек не живёт в Молдавии. Жить здесь не собирается. Его никто не избирал, и он не представляет никакую партию, которая бы получила большинство в парламенте. Он постоянно несёт совершенно безответственную пургу – но в каком качестве? Кто его уполномочивал делать такие заявления от лица всей страны?», – удивляется политический аналитик, экс-замминистра иностранных дел Валериу Осталеп.
По его мнению, всё, что сегодня происходит в Молдове, является копией «идиотского периода другого альянса, который закончился слишком печально для всех».
«Я смутно представляю смысл голосовать опять за кого-то из тех, кто сегодня в парламенте. Неужели мы все голосовали за западный альянс?», – написал политолог на своей странице в социальной сети Facebook.
А вот мнения простых пользователей сети Facebook.
«Будем надеяться, что шахматная многоходовка президента, отправит и этих «проевропейских» клоунов вслед за их бывшими коллегами из ДПМ и страна, наконец, начнёт дышать полными лёгкими, без всех этих колхозных идиотов в итальянских костюмах и их дебильных сказок про «евроинтеграцию»...
«Я голосовал за то, чтобы в молдавской политике не было Плахотнюка, Канду и Филипа, которые превратили Молдову, вслед за Прибалтикой, Украиной и Грузией, в ещё один антироссийский полигон. Я голосовал за то, чтобы россиян перестали выпроваживать из кишинёвского аэропорта. Нынешняя коалиция ПСРМ с АКУМ, на мой взгляд, далеко не идеальна. А высказывания Санду и Попеску по поводу евроинтеграции – на их совести».
«Сменив вывеску одних воров, мы водрузили царствовать других воров, но из другого клана, что стоят в тени за АКУМ. И всё это с подачи США, которые лишь поменяли фишки на доске, на более покладистых».
Не забывает заявлять о своей прозападности и новый премьер-министр Молдовы Майя Санду. В очередном интервью Euronews она заверила «западных партнёров», что «у нас проевропейское правительство. В его программе чётко указано, что соглашение об ассоциации является основой правительственной программы». А по поводу возможных уступок партнёрам по парламентской коалиции заявила, что «мы не собираемся идти ни на какие компромиссы». Также премьер не скрывает, что стоит на позициях унионизма (идеи объединения Молдовы с Румынией).
Что касается партнёров по коалиции – социалистов, кстати, получивших большинство в этом парламенте, – то они постоянно говорят, что готовы идти на уступки, лишь бы сохранить работающий парламент и не допустить в стране безвластия.
«Ещё ничего не сделав для страны, Майя Санду уже заявляет, что Молдова может объединиться с Румынией. Глава молдавского правительства допускает возможность объединения! На языке политики это чистой воды волюнтаризм. Но вот вопрос: почему мы не слышим реакцию гаранта Конституции, депутатов ПСРМ?», – недоумевает молдавский политолог и публицист Евгений Собор.
Он задаётся вопросом – как часто «за годы независимости власть советовалась с мнением народа по вопросу нашей государственности и нейтралитета?»
Мнение народа власть прекрасно знает, благодаря всевозможным опросам, которые проводятся даже американскими структурами, не доверяя местным. Потому и не советуются, что ответ заранее всем ясен – более половины молдаван с ностальгией вспоминают жизнь в Советском Союзе и хотят дружить и с Россией, и со всеми бывшими республиками СССР, поскольку понимают, что на Западе они нужны лишь как дешёвая рабочая сила. А это не добавляет оптимизма…
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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