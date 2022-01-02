Правительство Молдовы против прямых переговоров с Приднестровьем

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица скептически отнеслась к предложению Вадима Красносельского обсудить урегулирование конфликта между двумя берегами Днестра в ходе встречи с президентом Майей Санду, пишут Молдавские Ведомости со ссылкой на realitatea.md. Об этом она заявила 30 декабря, в эфире телеканала Moldova 1. Наталья Гаврилица добавила, что эти вопросы обсуждаются на межведомственном уровне.

«Мы сожалеем, что приднестровская сторона не использует существующие форматы для переговоров, а решила обратиться напрямую, написав письма»,

- посетовала Гаврилица, добавив. что она не верит в искренность писем приднестровского лидера Вадима Красносельского президенту Республики Молдова, правительству и парламенту:

«Эти инициативы не соответствуют действиям. Они должны сначала продемонстрировать свою приверженность построению доверия».

Ранее Красносельский призвал Майю Санду «начать переговоры по урегулированию конфликта». В Тирасполе предлагают сосредоточиться на снятии барьеров и налаживании сотрудничества в сферах транспорта, телекоммуникаций и финансов. Кишинев же традиционно настаивал на вопросах комплексного урегулирования. Кроме того, Красносельский призвал к скорейшему возобновлению переговоров в формате «5+2» (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели США и ЕС). Эту инициативу приветствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая попросила Республику Молдова положительно откликнуться на предложение Красносельского.

Переговоры по приднестровской проблеме начали тормозиться на фоне предвыборных кампаний Молдовы 2019 года, а в 2020 и 2021 годах сторонам не удалось добиться ни одного раунда переговоров в формате «5+2». Власти Приднестровья обвинили Молдову в давлении и несоблюдении соглашений. В ответ они приостановили действие ряда соглашений, напоминает издание. После избрания на пост президента Майя Санду в прошлом году сделала ряд резких заявлений о Тирасполе и заявила, что не намерена встречаться с приднестровским лидером, как это делали ее предшественники.