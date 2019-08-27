Правительство Молдовы не собирается обсуждать в России особый статус Приднестровья

Правительство Санду нервно отреагировало на слова Лаврова

Глава правительства Молдавии Майя Санду объявила о своём намерении посетить в начале сентября Москву по приглашению премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Визит будет посвящён обсуждению таких вопросов двустороннего сотрудничества между Молдавией и Россией, как заключение нового контракта на поставку в Молдову российского газа и его цена, преодоление торговых ограничений, проблема утилизации боеприпасов на военных складах в Приднестровье и вывод российских миротворцев с территории ПМР.

«Прежде всего, мы хотим обсудить торговлю, как мы объявили ранее. Мы хотим убедить снять ограничения и препятствия, наложенные после того, как Республика Молдавия подписала Соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом. Разумеется, мы будем обсуждать вопрос поставки газа и цены для следующего контракта, который мы должны подписать до конца этого года. Будем обсуждать вывод войск и боеприпасов из Приднестровья, очень чётко скажем, что это должно быть сделано», – рассказала Майя Санду в интервью радиостанции Europa Liberă Moldova.

Также премьер-министр прокомментировала выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов».

Напомним, Лавров тогда сказал, что самым оптимальным решением приднестровского конфликта будет «предоставление Приднестровью особого статуса в рамках границ единой нейтральной и суверенной Молдавии». Тем более что «все основные позиции в этом направлении были согласованы ещё в начале 2000-х годов и легли в основу «Плана Козака», подготовленного нынешним вице-премьером России Дмитрием Козаком», отметил глава внешнеполитического ведомства.

Однако Майя Санду заявила, что в Москве обязательно выскажет «принципиальную позицию правительства Молдовы» по этому вопросу.

«Мы выступаем против федерализации и будем сопротивляться этому, и вопрос даже не может стоять на повестке дня», – заявила Майя Санду, добавив, что решать приднестровскую проблему собираются при участии всех граждан Молдовы.

«Я думаю, что все осознают необходимость участия граждан Республики Молдова в решении приднестровской проблемы, и нам известно, что граждане никогда не дадут своего согласия на федерализацию», – отметила премьер-министр.

К слову, Лавров о федерализации и не говорил. В то же время, в самой Молдове особый статус уже имеет АТО Гагаузия.

Поддерживает главу правительства и министр иностранных дел Молдовы Ник Попеску, который, впрочем, вообще не видит перспектив решения этой проблемы.

«Мы категорически против федерализации Республики Молдова, мы против возвращения к принципам Меморандума Козака как основы потенциального решения приднестровского конфликта. Я до сих пор не вижу потенциала и желания в молдавском обществе достичь общего знаменателя в отношении принципов урегулирования приднестровского спора. Я не думаю, что без внутреннего консенсуса у нас есть перспектива быстрого продвижения в решении приднестровского конфликта», – заявил министр в интервью изданию Jurnal de Chisinau.

По его мнению, необходимо пока остановиться на решении социальных и экономических проблем, связанных с перемещением граждан, с признанием дипломов и с экспортом приднестровских товаров в ЕС.

Однако и Тирасполь выступает категорически против федерализации, настаивая на независимости.

Напомним, что так называемый «План Козака» подписал президент ПМР Игорь Смирнов, а президент Молдовы Владимир Воронин отказался поставить свою подпись в последний момент.