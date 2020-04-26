Правительство Мишустина "приземлилось в кипяток", и это хорошо - Шульман

Политолог Екатерина Шульман оценила 100 дней правительства Мишустина, о чём рассказала на личной странице в социальной сети Facebook. Основную часть комментария она давала изданию Znak.com, а в Сети добавила несколько ремарок.

Например, Шульман отметила, что авторы издания приготовили "большую простынь мемуаров и комментариев", в том числе "леденящие душу подробности" - "как "Чуйченко в буквальном смысле думал вызывать такси, чтобы доехать от правительства до Минюста. Хотя ещё вчера он был вице-премьером". Завершал эту "простынь", как продолжила Шульман, её собственный комментарий, где она говорила "то немногое хорошее", что в принципе можно сказать о тех, кто оказался в "чрезвычайке поневоле". Всем ясно, что сегодня правительство Михаила Мишустина работает в, прямо скажем, непростых условиях. Это и нефтяной кризис, и пандемия коронавируса - соединились два тяжелейших события, причём пандемию уж точно никто не мог предсказать.

"Реальную оценку правительству Мишустина, которое "приземлилось в кипяток", можно будет дать только после прохождения пика пандемии", - сказала Шульман.

Кроме того, политолог отметила, что в чрезвычайной ситуации есть и хорошие моменты, если мыслить глобально и с точки зрения именно политической системы.

"... нужно справляться с вызовами реальности, с такой невоображаемой войной и делать что-то, что действительно нужно, а не реализовывать начальственные фантазии", - пояснила свою мысль политолог, добавив, когда нужно справляться с реальными задачами, любой управленец становится ближе к жизни, а значит, может получить бОльшее одобрение граждан.