Правительство Меркель потребовало удалить "Миротворец"

Федеральное правительство Германии требует от Киева удалить сайт с данными "врагов Украины" - пресловутый "Миротворец".

В ответе, который в администрации Ангелы Меркель дали на запрос депутатов Левой партии, говорится, что официальный Берлин неизменно выступает против травли и разжигания розни и использует каждую возможность указать украинским властям на необходимость удалить "Миротворец", пишет RT.

Один из авторов запроса, депутат Андрей Хунко, добавил, что Берлину не следует останавливаться на этом и потребовать от Киева уголовного преследования и суда над создателями "Миротворца".

Депутат напомнил, что он сам, как и другие граждане Германии, включен в список "врагов Украины".

Отметим, заявление о требовании Берлина прозвучало спустя всего несколько дней после того, как в раздел "Чистилище" были добавлены имена лётчиков-героев, посадивших А321 с горящим двигателем на кукурузное поле в Подмосковье.