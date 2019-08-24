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Правительство Меркель потребовало удалить "Миротворец"

24 августа 2019, 17:39  •  14 • Политика
Правительство Ангелы Меркель потребовало от официального Киева удалить сайт с данными "врагов Украины" "Миротворец". В Берлине настаивают на том, что отношение к травле и разжиганию розни остаётся неизменным.
Федеральное правительство Германии требует от Киева удалить сайт с данными "врагов Украины" - пресловутый "Миротворец".
В ответе, который в администрации Ангелы Меркель дали на запрос депутатов Левой партии, говорится, что официальный Берлин неизменно выступает против травли и разжигания розни и использует каждую возможность указать украинским властям на необходимость удалить "Миротворец", пишет RT.
Один из авторов запроса, депутат Андрей Хунко, добавил, что Берлину не следует останавливаться на этом и потребовать от Киева уголовного преследования и суда над создателями "Миротворца".
Депутат напомнил, что он сам, как и другие граждане Германии, включен в список "врагов Украины".
Отметим, заявление о требовании Берлина прозвучало спустя всего несколько дней после того, как в раздел "Чистилище" были добавлены имена лётчиков-героев, посадивших А321 с горящим двигателем на кукурузное поле в Подмосковье.

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