Правительство Медведева провалило концепцию развития России до 2020 года – СМИ

Как следовало из концепции, в 2015-2020 годах Россия должна была войти в топ-5 мировых лидеров по объему ВВП. Однако по итогам 2018 года страна заняла лишь шестое место, ее ВВП составляет 3,1 процента от мирового.

Майский указ Путина предусматривал в качестве национальной цели вхождение в пятерку лидеров, напоминает издание.

Кроме того, к 2020 году устойчивый рост ВВП должен был составить 6,4-6,5 процента в год. Однако реальные темпы далеки от установленных - среднегодовой рост ВВП составил в 2014-2018 годах лишь 0,5 процента, в 2019-2020 годах этот показатель, возможно, достигнет лишь 1,3-1,7 процента.

В рамках концепции реальные доходы населения должны были вырасти по сравнению с 2012 годом на 64-72 процента. Однако к третьему кварталу 2019-го они только сократились - примерно на 5 процентов.

Снижение уровня абсолютной бедности в России планировалось с 13,4 процента в 2007 году до 6-7 процентов в 2020-м. Однако после некоторого снижения в 2017-2018 годах этот показатель снова начал расти, по итогам второго квартала 2019 года достигнув 12,7 процента.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в этом виноваты структурные ограничения России, в том числе демографические. Также помешали исполнить концепцию санкции против России после воссоединения с Крымом, пишет издание.