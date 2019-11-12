Правительство Майи Санду «ушли» 63 депутата

Депутаты парламента Молдовы таки выразили вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За решение проголосовали 63 парламентария. Авторами вотума недоверия выступила Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Причиной стал кадровый вопрос – премьер-министр отменила результаты двух конкурсов на должность генерального прокурора Молдовы и решила внести изменения в законодательство, согласно которым именно она представляет список кандидатов на пост руководителя молдавской генеральной прокуратуры. Предложение социалистов отозвать свою инициативу отклика у Санду не нашли, в свою очередь, она предложила отправить свои правки к закону в Венецианскую комиссию в обмен на то, что ПСРМ не станет отправлять правительство в отставку. Но социалисты с этим «напёрсточничеством» не согласились.

Вся интрига состояла в том, найдёт ли парламент голоса, необходимые для отставки правительства. Но уже на заседании, где рассматривался вопрос вотума недоверия кабинету министров Санду, франция Демпартии определилась окончательно, и её руководитель Павел Филип сообщил, что демократы поддержат отставку правительства (у ДПМ 30 депутатских мандатов).

«Сейчас пусть берут на себя ответственность те, кто спровоцировал отставку. Нам не о чем с ними разговаривать…», – заявила Майя Санду журналистам, хотя как раз её и считают в Молдове инициатором собственного фиаско в качестве премьер-министра. Никаких объективных причин у лидера PAS идти на развал правящей коалиции, который наверняка последует за отставкой правительства, не было. Для чего нужно было идти на конфликт, ответила сама Санду: «Мы продолжим работать для людей, продолжим бороться – и на улице, и на баррикадах, и в правительстве, если бы нам дали эту возможность. Мы продолжим бороться за свободу против нового бедствия». Ключевые слова здесь – «на баррикадах». Именно «на баррикады» и собрался ACUM после провала на местных выборах, проиграв битву за Кишинёв социалистам. Ну, а «новым бедствием» Санду, по всей вероятности, называет наиболее желаемый для ACUM вариант коалиции ПСРМ и ДПМ, но это вилами по воде писано – пока состоялось только совместное голосование, которое не говорит о планах социалистов на совместное будущее с демократами. Пока не говорит.