Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство, но мы понимаем, что в мире мно...
Под Липецком нашли сотни посылок, которые "Почта России" так и не дове...
Разведчик у наших границ: В России ответили на претензии Швеции из-за "опас...
Чешка Квитова и швейцарская теннисистка Бенчич сыграют в финале престижного турн...
Главная / Политика

Правительство Мадуро никогда не прикажет стрелять по собственному народу — глава МИД Венесуэлы

23 февраля 2019, 06:54  •  110 • Политика
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что правительство президента Николаса Мадуро никогда не отдаст приказ стрелять по собственному народу.
Таким образом глава дипломатии боливарианской республики прокомментировал обращенный к нему вопрос о запланированной на 23 февраля акции передачи гуманитарной помощи на колумбийско-венесуэльской границе.
Напомним, что ранее, в январе 2019 года, глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя новым президентом страны. Вскоре политические притязания Гуайдо признали США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран.
Впоследствии международные союзники венесуэльской оппозиции также заявили о приближающейся отправки в боливарианскую республику гуманитарной помощи. Правительство Мадуро заявило, что не намерено допускать в страну эти конвои и воспринимает действия США как провокацию.
"Не может быть такого, чтобы правительство Венесуэлы отдало приказ стрелять по собственному народу", — отметил глава МИД Венесуэлы.
Его слова приводятся по сообщению ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


110
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 21:09
"Фантазер" Волкер презентовал антироссийский сайт об Украине
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
23 февраля 2019, 03:39
"Мы бы хотели, чтобы это остановилось": Трамп отреагировал на эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном
Загрузка...
23 февраля 2019, 03:39
Под Липецком нашли сотни посылок, которые "Почта России" так и не довезла в Краснодар
22 февраля 2019, 14:39
"Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать": Соцсети оценили новую стратегию США против России
23 февраля 2019, 06:54
Трамп выдвинул американского посла в Канаде на должность постпреда США в ООН
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
23 февраля 2019, 03:39
Индейцы Боливара взбунтовались против армии и взяли в заложники генерала
23 февраля 2019, 02:12
Кто поедет на Евровидение и причем тут Крым
23 февраля 2019, 03:39
Лукашенко доказал свою верность реакцией на ракеты США в Европе - эксперт
23 февраля 2019, 03:39
Разведчик у наших границ: В России ответили на претензии Швеции из-за "опасного&...
23 февраля 2019, 00:09
Вопрос цены: прокуратура проверяет действия ритуального предприятия в Самаре, где жен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
18 февраля 2019, 14:39
Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.