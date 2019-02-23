Правительство Мадуро никогда не прикажет стрелять по собственному народу — глава МИД Венесуэлы

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что правительство президента Николаса Мадуро никогда не отдаст приказ стрелять по собственному народу.

Таким образом глава дипломатии боливарианской республики прокомментировал обращенный к нему вопрос о запланированной на 23 февраля акции передачи гуманитарной помощи на колумбийско-венесуэльской границе.

Напомним, что ранее, в январе 2019 года, глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя новым президентом страны. Вскоре политические притязания Гуайдо признали США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран.

Впоследствии международные союзники венесуэльской оппозиции также заявили о приближающейся отправки в боливарианскую республику гуманитарной помощи. Правительство Мадуро заявило, что не намерено допускать в страну эти конвои и воспринимает действия США как провокацию.

"Не может быть такого, чтобы правительство Венесуэлы отдало приказ стрелять по собственному народу", — отметил глава МИД Венесуэлы.

Его слова приводятся по сообщению ТАСС.