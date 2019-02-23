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Правительство Мадуро никогда не прикажет стрелять по собственному народу — глава МИД Венесуэлы
23 февраля 2019, 06:54 • 110 • Политика
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что правительство президента Николаса Мадуро никогда не отдаст приказ стрелять по собственному народу.
Таким образом глава дипломатии боливарианской республики прокомментировал обращенный к нему вопрос о запланированной на 23 февраля акции передачи гуманитарной помощи на колумбийско-венесуэльской границе.
Напомним, что ранее, в январе 2019 года, глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя новым президентом страны. Вскоре политические притязания Гуайдо признали США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран.
Впоследствии международные союзники венесуэльской оппозиции также заявили о приближающейся отправки в боливарианскую республику гуманитарной помощи. Правительство Мадуро заявило, что не намерено допускать в страну эти конвои и воспринимает действия США как провокацию.
"Не может быть такого, чтобы правительство Венесуэлы отдало приказ стрелять по собственному народу", — отметил глава МИД Венесуэлы.
Его слова приводятся по сообщению ТАСС.
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